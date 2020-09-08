Евростат: падение ВВП стран Балтии за квартал было одним из самых низких в ЕС

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за квартал сократился на 5,5%. Меньше сократилась лишь экономика Финляндии – на 4,5%.

Во всем ЕС экономический спад составил 11,4%, а только в зоне евро – 11,8%.

В Латвии ВВП за квартал снизился на 6,5%, а в Эстонии – на 5,6%.

Во втором квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экономика Литвы сократилась на 4%, Латвии – на 8,6%, Эстонии – на 6,5%.