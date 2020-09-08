Вт, 8.09.2020
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Андрей Канте
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  • Евростат: падение ВВП стран Балтии за квартал было одним из самых низких в ЕС

Евростат: падение ВВП стран Балтии за квартал было одним из самых низких в ЕС

Как Эстонию, так и Европу ожидает серьезный спад экономики.

ФОТО: Shutterstock

Сокращение экономики Литвы во втором квартале (5,5%), по сравнению с первым, было одним из самых низких в Евросоюзе. В Латвии ВВП за квартал снизился на 6,5%, а в Эстонии – на 5,6%, сообщил во вторник Евростат. 

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за квартал сократился на 5,5%. Меньше сократилась лишь экономика Финляндии – на 4,5%.

Во всем ЕС экономический спад составил 11,4%, а только в зоне евро – 11,8%.

В Латвии ВВП за квартал снизился на 6,5%, а в Эстонии – на 5,6%.

Во втором квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экономика Литвы сократилась на 4%, Латвии – на 8,6%, Эстонии – на 6,5%.

В целом экономика ЕС за год сократилась на 13,9%, а в зоне евро – на 14,7%.

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