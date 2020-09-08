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Андрей Канте
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Аршавин о жизни после карьеры игрока: «Работать стал больше, а денег меньше»

Андрей Аршавин.

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о жизни после завершения карьеры игрока, пишет Sports.

«После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Нихрена. Работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался и можешь курить бамбук», – сказал Аршавин. 

2 августа Аршавин был утвержден в должности директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам в «Зените».

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