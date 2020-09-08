Аршавин о жизни после карьеры игрока: «Работать стал больше, а денег меньше»

«После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Нихрена. Работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался и можешь курить бамбук», – сказал Аршавин.