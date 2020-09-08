Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии.

«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз», — указал глава ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в Китае и была официально диагностирована в декабре 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта, когда в мире уже насчитывалось 118 тыс. зараженных в 114 странах, а число погибших превысило 4 тыс. человек. В своем выступлении тогда Гебрейесус заявил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось.