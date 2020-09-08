Видео ⟩ Водитель чуть не совершил лобовое столкновение на глазах у полиции, нарушителя настигла мгновенная карма

В Facebook-сообществе EZ-дуны была опубликована запись с видеорегистратора, на которой видно, как на шоссе Таллинн - Тарту водитель пикапа Ford совершает опасный обгон прямо на глазах у полицейских. Стражи правопорядка поступок автомобилиста не оценили, поэтому решили пообщаться с ним на обочине.
На записи видно, как автомобиль автора ролика, который, согласно данным GPS, двигался со скоростью 90 км/ч, обгоняет пикап. Автомобиль решает заодно обогнать и автомобиль полиции. В этот момент едущая по полосе встречного движения машина, уходя от лобового столкновения, сместилась на обочину.
Совершивший опасный маневр пикап был вскоре остановлен полицией на четырехполосном участке шоссе.
Автор видео пояснил, что инцидент имел место вечером в воскресенье. В связи с проходившим на юге страны этапом чемпионата мира по ралли на дорогах было много машин, направлявшихся в сторону Харьюмаа. «Автоколонна растянулась почти километр. И только пикапу потребовалось ехать быстрее всех остальных. Практически от самого Тарту колонна стабильно ехала со скоростью 88-92 км/ч», - сообщил он.
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