Видео ⟩ Водитель чуть не совершил лобовое столкновение на глазах у полиции, нарушителя настигла мгновенная карма

На записи видно, как автомобиль автора ролика, который, согласно данным GPS, двигался со скоростью 90 км/ч, обгоняет пикап. Автомобиль решает заодно обогнать и автомобиль полиции. В этот момент едущая по полосе встречного движения машина, уходя от лобового столкновения, сместилась на обочину.

Автор видео пояснил, что инцидент имел место вечером в воскресенье. В связи с проходившим на юге страны этапом чемпионата мира по ралли на дорогах было много машин, направлявшихся в сторону Харьюмаа. «Автоколонна растянулась почти километр. И только пикапу потребовалось ехать быстрее всех остальных. Практически от самого Тарту колонна стабильно ехала со скоростью 88-92 км/ч», - сообщил он.