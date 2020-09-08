Ловить нарушителей на шоссе теперь будут с помощью двусторонней камеры измерения скорости

С 11 сентября Департамент шоссейных дорог начнет проводить измерения скорости в волости Кохила Раплаского уезда при помощи видеокамеры, способной регистрировать скорость в обоих направлениях, пишет Postimees.
В Департаменте шоссейных дорог отметили, что к настоящему времени работы по установке и настройке камеры контроля скорости, установленной в марте, завершены, и управление дорожным движением адаптировано к новым условиям.
Новая камера контроля скорости находится на 26-м километре дороги Таллинн-Рапла-Тюри в деревне Урге.
Как правило, камеры слежения за скоростью настроены на измерение скорости только тех транспортных средств, номерные знаки которых установлены спереди, и не фиксируют отдаляющиеся от них транспортные средства. Это не позволяет фиксировать превышение скорости мотоциклами, на которых номерной знак обычно устанавливается сзади. Камера в Кохила будет фиксировать как приближающиеся так и отдаляющиеся транспортные средства.
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