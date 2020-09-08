Ловить нарушителей на шоссе теперь будут с помощью двусторонней камеры измерения скорости

В Департаменте шоссейных дорог отметили, что к настоящему времени работы по установке и настройке камеры контроля скорости, установленной в марте, завершены, и управление дорожным движением адаптировано к новым условиям.

Как правило, камеры слежения за скоростью настроены на измерение скорости только тех транспортных средств, номерные знаки которых установлены спереди, и не фиксируют отдаляющиеся от них транспортные средства. Это не позволяет фиксировать превышение скорости мотоциклами, на которых номерной знак обычно устанавливается сзади. Камера в Кохила будет фиксировать как приближающиеся так и отдаляющиеся транспортные средства.