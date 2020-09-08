Картина дня: коронавирус шагает по учебным заведениям Эстонии, возможное внеочередное повышение пенсий и приговор Ефремову

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 сентября.
Хельме: мы всерьез думаем о внеочередном повышении пенсий
Вчера Министерство финансов представило экономический прогноз, который является основой для создания государственного бюджета на 2021 год. О предпочтениях правительства Postimees рассказал министр финансов Мартин Хельме.
Диагноз COVID-19 поставлен 32 жителям Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 770 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 32 пробы дали положительный результат. Читать далее...
Еще один студент Тартуского университета заразился коронавирусом
Студент факультета романской филологии Тартуского университета заразился коронавирусом, заявила руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийя Лухт. В настоящее время в университете выявлено два инфицированных человека, у которых много тесных контактов. Читать далее...
Вынесен приговор Михаилу Ефремову, его судьба решена
В Пресненском суде Решилась судьба Михаила Ефремова. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП. Читать далее...
Работодатели: правительство Эстонии медлит с решениями по второй волне коронавируса
Правительство Эстонии затянуло с принятием мер по реагированию на вторую волну коронавируса, считает Центральный союз работодателей, по мнению которого государство должно оказать поддержку экспортным отраслям предпринимательства. Читать далее...
Департамент здоровья дал зеленый свет произведенному в Эстонии тесту на антитела к Covid-19
Четыре дня назад Департамент здоровья присвоил диагностическому тесту Icosagen маркировку IVD CE. При помощи произведенного в Эстонии теста по анализу крови можно определить антитела к вирусу SARS-CoV-2 , которые указывают на то, что человек уже перенес заболевание. Читать далее...
Нарвский колледж начал учебный год штатно, но с готовностью перейти в онлайн
Иностранные студенты, в том числе из России, смогли приступить к учебе в Нарвском колледже Тартуского университета, но для этого каждый должен был сдать две пробы на коронавирус и две недели отсидеть в карантине. Читать далее...
В Facebook-сообществе EZ-дуны была опубликована запись с видеорегистратора, на которой видно, как на шоссе Таллинн - Тарту водитель пикапа Ford совершает опасный обгон прямо на глазах у полицейских. Стражи правопорядка поступок автомобилиста не оценили, поэтому решили задержать его и провести разъяснительную беседу. Читать далее...
Одна из школ юга Эстонии уже перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса
Школа Орава в уезде Вырумаа перешла на дистанционное обучение, поскольку сотрудники и учащиеся школы поддерживали контакты с членами местной общины, у которых был диагностирован коронавирус. Читать далее...
Решение ЕС лишило эстонских фермеров наиболее распространенных пестицидов
Со следующего года фермерам в Европейском союзе запрещено использовать диметоат и тиаклоприд, которые составляют более 80% от общего объема используемых в Эстонии пестицидов. Читать далее...
Убившему лису чиновнику грозят расправой. Что на самом деле заставило его взяться за молоток?
Хийумааский волостной чиновник Тоомас Ваннас в одночасье стал одним из самых ненавидимых людей в Эстонии, после того как в социальных сетях распространился пост Союза защиты животных о жестком убийстве лисенка. Обрушившаяся на мужчину волна народного гнева даже спровоцировала у него мысли о суициде, сообщает Kuuuurija.
Признанная виновной в насилии над детьми "мать года" стала жертвой коллективной лжи?
Когда в 2013 году в День матери президент Ильвес вручил только что получившей титул "Мать года" уроженке Хийумаа Малле Кобин символическую серебряную брошь и букет цветов, она и представить не могла, что 7 лет спустя ее обвинят в издевательствах и недостойном обращении с детьми, рассказывает программа Kuuuurija.
Отравление Навального: врачи Германии отказались от совместной экспертизы с россиянами
Федеральная врачебная палата (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу оппозиционера Алексея Навального. Читать далее...
Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Что известно
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - в ночь на вторник 8 сентября попытались покинуть Белоруссию. Читать далее...
Зима без локдаунов: Европа решила взять пример со Швеции и не запираться от вируса
Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий карантин слишком дорого обошелся обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с вирусом, а не полной изоляции от него. Читать далее...
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