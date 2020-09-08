Картина дня: коронавирус шагает по учебным заведениям Эстонии, возможное внеочередное повышение пенсий и приговор Ефремову

Хельме: мы всерьез думаем о внеочередном повышении пенсий

Вчера Министерство финансов представило экономический прогноз, который является основой для создания государственного бюджета на 2021 год. О предпочтениях правительства Postimees рассказал министр финансов Мартин Хельме.

Диагноз COVID-19 поставлен 32 жителям Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 770 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 32 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Еще один студент Тартуского университета заразился коронавирусом

Студент факультета романской филологии Тартуского университета заразился коронавирусом, заявила руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийя Лухт. В настоящее время в университете выявлено два инфицированных человека, у которых много тесных контактов. Читать далее...

Вынесен приговор Михаилу Ефремову, его судьба решена

В Пресненском суде Решилась судьба Михаила Ефремова. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП. Читать далее...

Работодатели: правительство Эстонии медлит с решениями по второй волне коронавируса

Правительство Эстонии затянуло с принятием мер по реагированию на вторую волну коронавируса, считает Центральный союз работодателей, по мнению которого государство должно оказать поддержку экспортным отраслям предпринимательства. Читать далее...

Департамент здоровья дал зеленый свет произведенному в Эстонии тесту на антитела к Covid-19

Четыре дня назад Департамент здоровья присвоил диагностическому тесту Icosagen маркировку IVD CE. При помощи произведенного в Эстонии теста по анализу крови можно определить антитела к вирусу SARS-CoV-2 , которые указывают на то, что человек уже перенес заболевание. Читать далее...

Нарвский колледж начал учебный год штатно, но с готовностью перейти в онлайн

Иностранные студенты, в том числе из России, смогли приступить к учебе в Нарвском колледже Тартуского университета, но для этого каждый должен был сдать две пробы на коронавирус и две недели отсидеть в карантине. Читать далее...

В Facebook-сообществе EZ-дуны была опубликована запись с видеорегистратора, на которой видно, как на шоссе Таллинн - Тарту водитель пикапа Ford совершает опасный обгон прямо на глазах у полицейских. Стражи правопорядка поступок автомобилиста не оценили, поэтому решили задержать его и провести разъяснительную беседу. Читать далее...

Одна из школ юга Эстонии уже перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса

Школа Орава в уезде Вырумаа перешла на дистанционное обучение, поскольку сотрудники и учащиеся школы поддерживали контакты с членами местной общины, у которых был диагностирован коронавирус. Читать далее...

Решение ЕС лишило эстонских фермеров наиболее распространенных пестицидов

Со следующего года фермерам в Европейском союзе запрещено использовать диметоат и тиаклоприд, которые составляют более 80% от общего объема используемых в Эстонии пестицидов. Читать далее...

Убившему лису чиновнику грозят расправой. Что на самом деле заставило его взяться за молоток?