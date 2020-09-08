Волонтеры новосибирского штаба Навального попали в больницу после нападения неизвестного с едким веществом

Люди быстро эвакуировались из помещения. По словам Гусевой, работа штаба приостановлена, так как в офисе невозможно находиться. В Twitter штаба Навального предположили, что в бутылке был сероводород, передает NEWSru.com.

Волонтер Ирина Селищева рассказала "Сибирь. МБХ медиа", что на флаконе была надпись "АСД фракция" - она увидела ее, когда убирала помещение. АСД (антисептик-стимулятор Дорогова) фракция - антисептический и иммуностимулирующий препарат, используемый в ветеринарии. В открытых источниках не упоминается о его возможных побочных эффектах для человека.

На видео, которое опубликовало издание в Telegram-канале, видно, что нападавших было двое - один ждал сообщника на улице и держал ему дверь.

По данным "Открытых медиа", трех волонтеров штаба доставили в больницу. "Их всех тошнило, они все горячие, они заторможенные и у всех двоилось в глазах", - рассказала изданию офис-менеджер штаба Антонина Арефьева. Некоторые очевидцы пожаловались на раздражение верхних дыхательных путей, пишет "Тайга.инфо".

Директор ФБК Иван Жданов связал нападение с проектом "Умное голосование", направленным на то, чтобы помешать победе представителей "Единой России" на региональных выборах.

"От степени опасности вещества и последствий зависит, теракт это или хулиганство. Но что сейчас уже понятно. Что вот это нападение с химическим веществом - прямое следствие отсутствия расследования по отравлению Навального. Идея нападения с химией не пришла бы в голову преступнику, если бы люди, отравившие Навального были уже в СИЗО", - пишет Жданов в Telegram.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков также связал нападение в Новосибирске с отсутствием реакции российских правоохранительных органов на отравление оппозиционера. "Российское государство в лице всех своих "силовых органов" очень громко и очень публично заявило, что никаких нападения, в том числе с крайне опасными химическими веществами, расследовать не собирается. Раз Путину можно травить Навального "Новичком", то и для местных чучундриков всех мастей автоматически зеленый свет зажигается", - прокомментировал он. Волков отметил, что в момент инцидента в штабе находилось около 50 человек, а один из госпитализированных слушателей страдает от астмы.