Ратас: внеочередное повышение пенсий покрыло бы инфляцию

«У меня есть желание и цель двигаться с темой повышения пенсий и в 2021 году, хотя ситуация с Covid-19 сделала финансовое положение страны более сложным, чем оно было до сих пор», - сказал премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас.

«Согласно прогнозам, инфляция в будущем году составит 1,4 процента, в любом случае, это ударит по людям с самыми маленькими доходами, в том числе, по пенсионерам. Есть тема для обсуждения, чтобы предусмотреть улучшение позиций хотя бы в плане инфляции», - добавил он.

Но премьер-министр отметил, что переговоры по государственному бюджету начались только на прошлой неделе, а возможности повышения пенсий можно будет выяснить только в ходе этих переговоров.