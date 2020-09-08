Все здоровы: Русский театр Эстонии продолжает работу

В понедельник, 7 сентября, согласно рекомендациям Департамента здоровья, все сотрудники Русского театра, а также приглашенные участники спектакля «Моя прекрасная леди» прошли тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты. Ни у кого из сотрудников Русского театра вируса не обнаружено. Все помещения театра были продезинфицированы и готовы к приему зрителей.

Со всеми изменениями в графике как премьерных спектаклей «Моя прекрасная леди», так и других предстоящих спектаклей, можно ознакомиться на сайте Русского театра.

В дальнейшем театр продолжает работу согласно репертуарной афише.

Коллектив Русского театра выражает огромную благодарность зрителям за понимание, поддержку и добрые слова – на все премьерные спектакли «Моя прекрасная леди» зрителями было возвращено менее 10 билетов. Русский театр с нетерпением ждет встречи со своими зрителями!

Все купленные билеты на перенесенные или отмененные спектакли остаются действительны, если новая дата не подходит – то следует связаться с кассой театра kassa@veneteater.ee.

Касса театра продолжает работу в обычном режиме: в рабочие дни с 11:00 до 19:00, в выходные дни с 14:00 до 18:00.