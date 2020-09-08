Вт, 8.09.2020
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Яна Тоом

Финляндия может заменить двухнедельный карантин принудительным тестированием

Финляндия

ФОТО: Shutterstock

В среду правительство Финляндии обсудит новые правила, которые не надо будет постоянно менять. В частности, рассматривается возможность заменить двухнедельный карантин для приезжих из стран с высоким риском заболеваемости прохождением двух тестов на коронавирус, один из которых делался бы в той стране, откуда приезжает человек, а второй - в Финляндии, сообщает Rus.ERR со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

"Пассажира освободили бы от требования соблюдать двухнедельный карантин, если у него будет отрицательный тест на коронавирус в стране, из которой он выехал. Кроме того, пассажир должен пройти второй тест в Финляндии", - пишет газета Helsingin Sanomat. 

Правило не будет распространяться на граждан тех стран, где уровень заболеваемости коронавирусом ниже или ненамного выше, чем в Финляндии: жители этих стран по-прежнему смогут приезжать в Финляндию без требования соблюдать карантин, однако таких стран осталось очень мало.

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