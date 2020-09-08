Финляндия может заменить двухнедельный карантин принудительным тестированием

В среду правительство Финляндии обсудит новые правила, которые не надо будет постоянно менять. В частности, рассматривается возможность заменить двухнедельный карантин для приезжих из стран с высоким риском заболеваемости прохождением двух тестов на коронавирус, один из которых делался бы в той стране, откуда приезжает человек, а второй - в Финляндии, сообщает Rus.ERR со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.