В субботу состоятся чемпионаты Эстонии и Таллинна по марафону

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Таллиннский марафон – значимая и известная торговая марка, оказывающая существенное влияние на экономический сектор как Эстонии, так и Таллинна.

«Таллиннский марафон – крупнейшее в странах Балтии спортивное мероприятие, ставшее для Эстонии историческим с точки зрения количества участников, традиционно собирает по меньшей мере десять тысяч спортсменов из 50 стран. Организация подобных крупных соревнований способствует повышению информированности жителей об окружающей среде и организации движения, а также пропагандирует экологичные способы передвижения – мероприятия в рамках Таллиннского марафона в течение десяти лет привлекли к активному образу жизни четверть миллиона любителей спорта», - сказал Кылварт.

Главный организатор Таллиннского марафона Мати Лиллиаллик отметил, что ключевые слова этого года – безопасность и снижение рисков.

«В чемпионате смогут принять участие исключительно граждане Эстонской Республики, выполнившие установленные Союзом легкой атлетики нормативы, которых насчитывается 136, - сказал Мати Лиллиаллик. - Это будет своего рода «элитный забег», организаторы которого сделали все для того, чтобы обеспечить его безопасность. Все члены команды будут носить маски; наряду с судьями на дистанции, на месте будут дежурить полиция и охранные фирмы. Численность обслуживающего персонала превышает количество участников».

По словам генерального секретаря Союза легкой атлетики Эстонии Сирье Липпе, во многих других странах чемпионаты были отменены, и радует то, что благодаря помощи города и усилиям организаторов Таллиннского марафона, все же есть возможность провести соревнования.

«Низкий поклон городу Таллинну и организаторам за то, что мероприятие состоится. К сожалению, в нем не смогут принять участие наши олимпийские надежды Тийдрек Нурме и Роман Фости, поскольку они готовятся к чемпионату мира по полумарафону, который, как мы надеемся, состоится в этом году. Тем не менее, в соревнованиях примут участие защитившие титул в прошлом году спортсмены», - сказала Липпе.

По причине угрозы коронавируса иностранные бегуны и спортсмены-любители в этом году не составят конкуренцию участникам марафона: крупнейшее международное спортивное мероприятие Эстонии – Таллиннский марафон – проводится с 1 по 30 сентября в виде виртуальных забегов.

В самой популярной дистанции «комбо-марафон» виртуального забега примет участие олимпийский чемпион Герд Кантер.

Комбо-марафон посилен всем любителям бега и сторонникам активного образа жизни.

«Зачастую кажется, рядовому человеку не по силам преодолеть марафонскую дистанцию, в то время как разбитая на месяц дистанция подходит всем», - сказал олимпийский чемпион, который сам стартовал 1 сентября и к настоящему моменту преодолел 20 километров.