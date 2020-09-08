Лукашенко допустил, что "пересидел" в президентском кресле, но "защитить белорусов" больше некому

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал Лукашенко корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков в эфире программы "60 минут". Лукашенко также заявил, что знает о задержании члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и "как пограничник" считает его правильным. По его словам, Колесникова якобы собиралась сбежать на Украину к сестре.

По мнению Лукашенко, за акциями протеста в Белоруссии стоят США, которые действуют через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике класс "буржуйчиков", которые якобы "хотят власти".

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - процитировал Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в своем Telegram-канале. Готовностью защищать страну "до конца" Лукашенко объяснил свое появлением с автоматом в Минске у Дворца независимости.

Со слов Бабаяна, Лукашенко также заявил, что в правительстве страны готовы провести реформу Конституции, после чего не исключены досрочные президентские выборы.

По информации Бабаяна, Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом, потому что "не знает, кто эти люди", а "все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа". "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными".