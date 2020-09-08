Создатель «Новичка»: Навального хотели не убить, а сделать инвалидом

Российский химик Вил Мирзаянов, который до эмиграции в США непосредственно участвовал в создании серии боевых отравляющих веществ «Новичок», высказал предположение, что отравленного лидера российской оппозиции Алексея Навального хотели не убить, а сделать до конца жизни инвалидом, передает Rus.ERR.
«Возможно, цель заключалась не в том, чтобы убить, а чтобы сделать из него инвалида и вывести его из строя», - сказал Мирзаянов в интервью ERR, добавив, что это ужасная месть, потому что с большой вероятностью политик останется инвалидом.
Он пояснил, что серия ядов под названием «Новичок» включала в себя несколько вариантов отравляющего вещества.
«Мне известно как минимум о шести веществах, и для отравления Навального, очевидно, использовали А-242. Поскольку оно очень токсичное, для отравления нужно очень небольшое количество», - сказал Мирзаянов, пояснив, что достаточно десяти мг, чтобы убить человека.