Вт, 8.09.2020
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Петер Зашев
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Создатель «Новичка»: Навального хотели не убить, а сделать инвалидом

Алексея Навального доставили в Германию на лечение.

ФОТО: HAYOUNG JEON/EPA

Российский химик Вил Мирзаянов, который до эмиграции в США непосредственно участвовал в создании серии боевых отравляющих веществ «Новичок», высказал предположение, что отравленного лидера российской оппозиции Алексея Навального хотели не убить, а сделать до конца жизни инвалидом, передает Rus.ERR.

«Возможно, цель заключалась не в том, чтобы убить, а чтобы сделать из него инвалида и вывести его из строя», - сказал Мирзаянов в интервью ERR, добавив, что это ужасная месть, потому что с большой вероятностью политик останется инвалидом.

Он пояснил, что серия ядов под названием «Новичок» включала в себя несколько вариантов отравляющего вещества.

«Мне известно как минимум о шести веществах, и для отравления Навального, очевидно, использовали А-242. Поскольку оно очень токсичное, для отравления нужно очень небольшое количество», - сказал Мирзаянов, пояснив, что достаточно десяти мг, чтобы убить человека.

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