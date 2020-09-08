Глава Wolt в Эстонии: мы предлагаем услугу, которая никому не нужна

Ристал начинает рассказ с того, как она вообще стала главой Wolt. Четыреста других кандидатов, восемь длинных собеседований, три сложных домашних задания, презентация из 120 слайдов о том, как построить компанию. «Когда я прошла через все это наказание, я сказала владельцу, мол, давайте закончим с этим, дайте мне контракт, я и так уже работаю на вас», - со смехом вспоминает Ристал. Ее мотивация была на высоте, потому что у нее был четкий план того, как должна выглядеть современная компания по доставке еды.

- Wolt работает в 23 странах. Что вы сделали в Эстонии по своему, чего больше нигде нет?

- Моим первым условием было то, что я хотела создать не обычную компанию по доставке пиццы, а компанию, задающую стиль жизни, где можно заказывать еду, которую даже я ем: салаты, рамены и так далее. Ключом к нашему успеху в странах Балтии является то, что мы не просто доставляем еду, но и предлагаем людям дополнительную ценность, даря им время.

- Идея фуд-курьера и состоит в том, чтобы предлагать людям время. Что в этом особенного?

- До прихода Wolt считалось, что идея фуд-курьера заключается в том, чтобы доставлять пиццу на дом. Но мы в Эстонии всегда хотели быть чем-то большим, чем обычная транспортная компания.

В Wolt каждый рынок - это лицо местной команды. Мы получаем приложение и программное обеспечение в головном офисе в Хельсинки, но все остальное зависит от нас. Мы предлагаем людям очень хорошую поддержку клиентов, мы помогаем ресторанам лучше продвигать себя и быть в курсе событий, мы на самом деле участвуем в партнерских отношениях.

Нам нужно создавать добавленную стоимость, потому что у меня и у всех наших сотрудников всегда есть чувство, что мы предлагаем услугу, которая никому не нужна. Если вы работаете, зная, что вы никому не нужны, что рынок и потребности еще не созданы, вы работаете усерднее.

- Что вы имеете в виду, говоря, что вы никому не нужны?

- Прсто еда стала настолько доступна. Хотя во время коронакризиса ситуация немного изменилась, и люди были вынуждены есть дома, у нас нет недостатка в еде. У нас круглосуточно работают супермаркеты, в любом киоске и на любой заправке можно наесться до отвала в любое время. В Эстонии до сих пор много готовят дома, в отличие, например, от стран Западной Европы или Азии. У каждого есть друг, которому можно позвонить и пойти пообедать. На самом деле, мы никому не нужны. Мы помним об этом. Вот почему нам нужно предлагать больше, чем просто еду.