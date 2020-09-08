Шоссе Таллинн-Нарва в районе Силламяэ будут перестраивать почти год

Осенью должна начаться реконструкция трехкилометрового участка шоссе от реки Сытке до восточной границы города Силламяэ. По плану работы продлятся целых 330 дней, но строители обещают все это время сохранять узкие полосы для движения в обоих направлениях. В результате перекресток около заправки Olerex станет двухуровневым, здесь появится сложная дорожная развязка. В следующем году в Силламяэ ожидаются большие дорожные работы еще на двух улицах - Ранна и Юрия Гагарина.
Дорога уйдет под землю
Новая развязка на пересечении улицы академика Павлова с улицей Чкалова и шоссе Таллинн-Нарва должна увеличить пропускную способность этого участка - сейчас порой приходится ждать, чтобы выехать из города на шоссе.
На представленной городским управлением схеме видно, что шоссе будет проходить немного в стороне от нынешнего места и на уровень ниже, чем ул. Павлова. Предположительная стоимость работ составляет 4 млн. евро, которые заплатит Департамент шоссейных дорог. На работы отводится 330 дней. Во время реконструкции на шоссе будут обеспечены полосы движения в обе стороны шириной 3,5 метра.
Владелец торгового центра на бульваре Виру, 35 оспаривал в суде принятую планировку шоссе, считая, что новая дорога даст преимущество конкурирующим торговым центрам. Дело дошло до Госсуда, но 10 августа он не принял дело к рассмотрению.
Затраты на археологию взяло на себя государство
До сих пор самым большим дорожным проектом этого года в Силламяэ была реконструкция улицы Кеск, в ходе которой строители наткнулись на древнее кладбище буквально под стенами городского дома культуры. Археологи извлекли для изучения 118 скелетов и различные предметы, но это не только привело к затягиванию строительных работ, но и стоило городу немалых денег.
Как сообщило на своем сайте городское управление Силламяэ, на прошлой неделе Министерство культуры решило компенсировать 80% затрат города на раскопки - из потраченных Силламяэ 92 тысяч евро, министерство компенсирует почти 74 тысячи.
Пешеходные дорожки как средство против пандемии
На улице Юрия Гагарина этой осенью также построят два новых пешеходных перехода с освещением и реконструируют один существующий. Проезжая часть станет уже, чтобы замедлить движущийся транспорт, появятся парковочные карманы и новые пешеходные дорожки с освещением.
Работы будут стоить 251 тысячу евро и полностью будут проводиться за счет выделенной государством поддержки, которая предназначена для новых инвестиций с целью оживления экономики регионов и смягчения последствий пандемии коронавируса. Городской бюджет не потратит на них ни цента.
Также в середине сентября, как сообщает городское управление, должен начаться ремонт улиц Вески и Ранна, который за 90 тысяч евро проведет фирма Viamer Grupp. Основные расходы понесет государство, самофинансирование города в этом проекте составит 20%.
Будет отремонтирован отрезок улицы Ранна от дамбы до улицы Каяка, дороги к порту и пивзаводу. Поскольку выделенные государством деньги израсходованы не полностью, объявлен также конкурс на ремонт улицы Ранна до бульвара Мере.
В этих проектах отремонтируют асфальтовое покрытие. Но в сентябре планируется также объявить конкурс на проект более серьезной реконструкции улицы, то есть строительство пешеходных дорожек, освещения, переходов, техносетей и ливневой канализации. В ходе этого проекта променад фактически будет продлен от морского бульвара до Приморского парка (до спасательной станции).