Шоссе Таллинн-Нарва в районе Силламяэ будут перестраивать почти год

Дорога уйдет под землю

Новая развязка на пересечении улицы академика Павлова с улицей Чкалова и шоссе Таллинн-Нарва должна увеличить пропускную способность этого участка - сейчас порой приходится ждать, чтобы выехать из города на шоссе.

На представленной городским управлением схеме видно, что шоссе будет проходить немного в стороне от нынешнего места и на уровень ниже, чем ул. Павлова. Предположительная стоимость работ составляет 4 млн. евро, которые заплатит Департамент шоссейных дорог. На работы отводится 330 дней. Во время реконструкции на шоссе будут обеспечены полосы движения в обе стороны шириной 3,5 метра.

Владелец торгового центра на бульваре Виру, 35 оспаривал в суде принятую планировку шоссе, считая, что новая дорога даст преимущество конкурирующим торговым центрам. Дело дошло до Госсуда, но 10 августа он не принял дело к рассмотрению.

Затраты на археологию взяло на себя государство

До сих пор самым большим дорожным проектом этого года в Силламяэ была реконструкция улицы Кеск, в ходе которой строители наткнулись на древнее кладбище буквально под стенами городского дома культуры. Археологи извлекли для изучения 118 скелетов и различные предметы, но это не только привело к затягиванию строительных работ, но и стоило городу немалых денег.

Как сообщило на своем сайте городское управление Силламяэ, на прошлой неделе Министерство культуры решило компенсировать 80% затрат города на раскопки - из потраченных Силламяэ 92 тысяч евро, министерство компенсирует почти 74 тысячи.

Пешеходные дорожки как средство против пандемии

На улице Юрия Гагарина этой осенью также построят два новых пешеходных перехода с освещением и реконструируют один существующий. Проезжая часть станет уже, чтобы замедлить движущийся транспорт, появятся парковочные карманы и новые пешеходные дорожки с освещением.

Работы будут стоить 251 тысячу евро и полностью будут проводиться за счет выделенной государством поддержки, которая предназначена для новых инвестиций с целью оживления экономики регионов и смягчения последствий пандемии коронавируса. Городской бюджет не потратит на них ни цента.

Также в середине сентября, как сообщает городское управление, должен начаться ремонт улиц Вески и Ранна, который за 90 тысяч евро проведет фирма Viamer Grupp. Основные расходы понесет государство, самофинансирование города в этом проекте составит 20%.

Будет отремонтирован отрезок улицы Ранна от дамбы до улицы Каяка, дороги к порту и пивзаводу. Поскольку выделенные государством деньги израсходованы не полностью, объявлен также конкурс на ремонт улицы Ранна до бульвара Мере.