Галерея ⟩ Водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию на перекрестке

Приехавший из Пыльтсамаа Chevrolet пересек главную дорогу по прямой, не уступив ехавшему со стороны Тарту Dacia. От полученного удара Chevrolet врезался в два островка безопасности, разбил дорожный знак и застрял на середине дороги.

Люди в машинах не пострадали и отделались испугом. Водители достигли договоренности, и дальше этим вопросом будут заниматься страховые компании.