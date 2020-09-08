Галерея ⟩ Водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию на перекрестке

В 14.40 на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту и дороги Пыльтсамаа-Паюси в Мялликвере произошла авария, пишет Tartu Postimees.
Приехавший из Пыльтсамаа Chevrolet пересек главную дорогу по прямой, не уступив ехавшему со стороны Тарту Dacia. От полученного удара Chevrolet врезался в два островка безопасности, разбил дорожный знак и застрял на середине дороги.
Люди в машинах не пострадали и отделались испугом. Водители достигли договоренности, и дальше этим вопросом будут заниматься страховые компании.
Поскольку после аварии ехать на Dacia было невозможно, спасатели Пыльтсамаа вытащили разбитую машину на обочину дороги, чтобы она не мешала движению. Несмотря на повреждения, на Chevrolet можно было ехать дальше.