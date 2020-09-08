Видео ⟩ В России три человека погибли в жуткой аварии с участием свадебного кортежа

В Ингушетии три человека погибли в ДТП с участием свадебного кортежа . Причиной аварии стал рискованный обгон — по традиции водители соревновались за право ехать рядом с машиной невесты и жениха.
Момент столкновения, которое произошло на трассе Майское — Назрань, попал на видео. Mercedes-Benz столкнулся на полосе встречного движения с ВАЗ-2115.
На ролике, снятом регистратором очевидца, видно, как другие участники кортежа останавливаются, из машин выбегают люди и устремляются к месту аварии.
По предварительным данным, в разбившемся Mercedes были обнаружены наркотики.
Духовенство республики в связи с очередным смертельным ДТП решило обсудить правила вождения в свадебных кортежах, навсегда положив конец подобным авариям.