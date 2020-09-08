Вт, 8.09.2020
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Яна Тоом
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Видео ⟩ В России три человека погибли в жуткой аварии с участием свадебного кортежа

ДТП в Ингушетии.

ФОТО: Kuvatõmmis

В Ингушетии три человека погибли в ДТП с участием свадебного кортежа . Причиной аварии стал рискованный обгон — по традиции водители соревновались за право ехать рядом с машиной невесты и жениха. 

Момент столкновения, которое произошло на трассе Майское — Назрань, попал на видео. Mercedes-Benz столкнулся на полосе встречного движения с ВАЗ-2115.

На ролике, снятом регистратором очевидца, видно, как другие участники кортежа останавливаются, из машин выбегают люди и устремляются к месту аварии.

По предварительным данным, в разбившемся Mercedes были обнаружены наркотики. 

Духовенство республики в связи с очередным смертельным ДТП решило обсудить правила вождения в свадебных кортежах, навсегда положив конец подобным авариям.

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