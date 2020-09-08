Цены на нефть упали до трехмесячного минимума

Цена нефти марки Brent рухнула ниже 41 доллара за баррель. В ходе торгов во вторник, 8 сентября, стоимость ноябрьских фьючерсов составляла 40,93 доллара. Это стало самым сильным снижением за последние несколько месяцев. По сравнению с закрытием прошлых торгов, Brent потеряла 2,57 процента.

В последний раз стоимость нефти Brent находилась на уровне ниже 41 доллара за баррель 30 июня 2020 года. Техасская WTI тоже дешевеет: она потеряла 4,48 процента и достигла уровня в 37,99 доллара за баррель.

Цены на сырье падают на фоне опасений инвесторов по поводу наступления второй волны коронавируса; также ситуация обусловлена снижением цен Saudi Aramco для азиатских клиентов и общим пессимизмом относительно восстановления мирового спроса на ресурсы.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила в понедельник о снижении цен на нефть в октябре, что является признаком того, что спрос на нефть остается слабым.