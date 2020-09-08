Польша призвала Германию остановить "Северный поток - 2"

"Я думаю, что после инцидента с Навальным это (прекращение строительства, - Ред.) должно произойти само собой", - заявил польский премьер. Трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, должен транспортировать газ из России в Германию в обход транзитных стран - Польши и Украины. Варшава давно выступает против этого проекта: в Польше опасаются, что поставки газа через "Северный поток - 2" усилят зависимость Европы от России и негативно скажутся на транзитных странах, передает Deutsche Welle.