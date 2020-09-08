В теплице среди помидоров: полиция Вильянди обнаружила две плантации конопли

В конце августа полиция Вильянди получила информацию о том, что в волости Вильянди может выращиваться конопля. В ходе проверки информация подтвердилась, а заодно полиция обнаружила еще одну ферму по выращиванию конопли в Валгаском уезде, пишет Postimees.
Начальник Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь сообщил, что возбуждено производство с целью проверки информации и выяснения более конкретных обстоятельств. «Мы проинспектировали участок в районе Колга-Яани Вильяндиского уезда и обнаружили около 20 растений конопли. Растения, которые выращивались вместе с помидорами в теплице, были высотой до двух метров, и все они были изъяты у производителя».
По словам Сасся, в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления был задержан 27-летний мужчина, который признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. «Поскольку у следователей полиции возникли подозрения в том, что у друзей задержанного мужчины может быть аналогичное хобби, они продолжили активно проверять информацию и анализировать ситуацию, пока следы не привели их в соседний уезд».
Несколько дней спустя в деревне Лаанеметса в уезде Валгамаа был проведен обыск, и там была обнаружена оранжерея, в которой росло почти 40 растений конопли длиной почти два метра. «Все они были увезены, - сказал Сассь. - Двое мужчин в возрасте 32 и 35 лет были задержаны как подозреваемые, и они тоже сожалеют о содеянном и признали вину».
Уголовное производство по установлению обстоятельств совершения преступления продолжается. Предварительное расследование проводится полицейским участком Вильянди, а производство по делу находится в ведении Лыунаской окружной прокуратуры.
Маргус Сассь отметил, что за восемь месяцев этого года в Вильяндиском уезде было зарегистрировано 78 преступлений, связанных с наркотиками. За аналогичный период прошлого года их было 75, а в позапрошлом году - 63.