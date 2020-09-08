В теплице среди помидоров: полиция Вильянди обнаружила две плантации конопли

Начальник Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь сообщил, что возбуждено производство с целью проверки информации и выяснения более конкретных обстоятельств. «Мы проинспектировали участок в районе Колга-Яани Вильяндиского уезда и обнаружили около 20 растений конопли. Растения, которые выращивались вместе с помидорами в теплице, были высотой до двух метров, и все они были изъяты у производителя».

По словам Сасся, в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления был задержан 27-летний мужчина, который признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. «Поскольку у следователей полиции возникли подозрения в том, что у друзей задержанного мужчины может быть аналогичное хобби, они продолжили активно проверять информацию и анализировать ситуацию, пока следы не привели их в соседний уезд».

Несколько дней спустя в деревне Лаанеметса в уезде Валгамаа был проведен обыск, и там была обнаружена оранжерея, в которой росло почти 40 растений конопли длиной почти два метра. «Все они были увезены, - сказал Сассь. - Двое мужчин в возрасте 32 и 35 лет были задержаны как подозреваемые, и они тоже сожалеют о содеянном и признали вину».

Уголовное производство по установлению обстоятельств совершения преступления продолжается. Предварительное расследование проводится полицейским участком Вильянди, а производство по делу находится в ведении Лыунаской окружной прокуратуры.