Учитель: желания возвращаться к дистанционному обучению нет

Для Галины Онофричук это был первый опыт преподавания дистанционно. «В марте уже прогнозировалось, что школы закроются, поэтому на соответствующее решение правительства ЭР я отреагировала спокойно, но не думала, что это затянется надолго, - вспоминает педагог. - Все рассчитывали, что удаленное обучение продлится около двух недель, а потом учителя выйдут на работу. Но дистанционка затянулась до конца учебного года».

По словам учителя, первые две недели ей было трудно и непривычно, но потом, когда она и ее коллеги привыкли к урокам в режиме онлайн, все вошло в колею. Да и ученики, по оценке Галины Онофричук, держались молодцом. «Многие выполняли задания добросовестно, но, конечно, кто-то халтурил, не без этого. Однако в итоге результат был хорошим. В конце года я почувствовала некоторое облегчение, когда несмотря на все неудобства дистанционного обучения ученики показали себя с лучшей стороны: справились практически все», - рассказала она.

Но возвращаться к дистанционному обучению Галина Онофричук не хотела бы, и дело не только в том, что дома приходится постоянно сидеть за компьютером и тратить очень много времени на проверку домашних работ: «Хочется видеть учеников и общаться с ними в реальности. Этого очень не хватало, это большой минус».

Из плюсов дистанционного обучения она отметила то, что учителя становятся более продвинутыми в интернет-среде, а дети учатся работать самостоятельно: «Как бы там ни было, но иногда все-таки можно проводить онлайн-уроки, чтобы ребята привыкали работать сами и умели задавать вопросы правильно», - заключила она.