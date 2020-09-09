Учитель: желания возвращаться к дистанционному обучению нет

Школы Эстонии начали учебный год традиционно, но с полной боевой готовностью перейти в онлайн. Прошлой весной, во время первой волны коронавируса, не всем детям, учителям и родителям понравилось дистанционное обучение, поскольку оно сопровождалось большим количеством трудностей, с которыми ранее никто не сталкивался. Учитель физики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея Галина Онофричук поделилась своим мнением о дистанционном обучении с выпускником летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Эриком Трофимовым.
Для Галины Онофричук это был первый опыт преподавания дистанционно. «В марте уже прогнозировалось, что школы закроются, поэтому на соответствующее решение правительства ЭР я отреагировала спокойно, но не думала, что это затянется надолго, - вспоминает педагог. - Все рассчитывали, что удаленное обучение продлится около двух недель, а потом учителя выйдут на работу. Но дистанционка затянулась до конца учебного года».
По словам учителя, первые две недели ей было трудно и непривычно, но потом, когда она и ее коллеги привыкли к урокам в режиме онлайн, все вошло в колею. Да и ученики, по оценке Галины Онофричук, держались молодцом. «Многие выполняли задания добросовестно, но, конечно, кто-то халтурил, не без этого. Однако в итоге результат был хорошим. В конце года я почувствовала некоторое облегчение, когда несмотря на все неудобства дистанционного обучения ученики показали себя с лучшей стороны: справились практически все», - рассказала она.
Но возвращаться к дистанционному обучению Галина Онофричук не хотела бы, и дело не только в том, что дома приходится постоянно сидеть за компьютером и тратить очень много времени на проверку домашних работ: «Хочется видеть учеников и общаться с ними в реальности. Этого очень не хватало, это большой минус».
Из плюсов дистанционного обучения она отметила то, что учителя становятся более продвинутыми в интернет-среде, а дети учатся работать самостоятельно: «Как бы там ни было, но иногда все-таки можно проводить онлайн-уроки, чтобы ребята привыкали работать сами и умели задавать вопросы правильно», - заключила она.
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