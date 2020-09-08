Чудесное спасение: лось показал людям местонахождение заблудившейся в лесу старушки

«Этого лося можно было наградить орденом за спасение жизней и хороший нюх», - сказал житель Пайде Марко Хауг, который сегодня около 10 часов утра прогуливался за искусственным озером Пайде и заметил лося, лежащего у дороги и спокойно поедающего траву.

Марко говорит, что сразу смог понять, медведь это или лось, и на всякий случай не стал подходить ближе, а позвонил знакомому фотографу-натуралисту.

«Хорошо, что я не взял камеру с собой, иначе щелкнул бы длинным объективом и ушел. Я сделал снимок с помощью телефона, но на нем лось выглядит как темно-коричневая точка», - продолжил Хауг.

"Я подумал, что пойду домой, возьму велосипед и фотоаппарат и вернусь. Возвращаясь через час, я заметил у озера полицейских. Я еще подумал, что спрошу в шутку, не лося ли они ищут. Хорошо, что не спросил".

На том месте, где раньше отдыхал лось, Марко Хауг нашел своего знакомоого фотографа Яна Вуття - тот пришел посмотреть на место, указанное в телефонном разговоре, но животного больше не было. Только примятая трава указывала на недавнее присутствие крупной дичи.

"Я внимательно осмотрел каждый куст. Лося нигде не было. Зато справа, на дне заросшей кустарником канавы рядом с дорогой я нашел заблудившуюся бабушку. На ней была черная куртка, капюшон на голове и черные брюки. Думаю, я бы не заметил ее, если бы она прошла мимо", - сказал Вутть.

"Вчера и сегодня шел дождь, и температура воздуха была около 10 градусов. К счастью, старушка была одета в более толстую куртку, вероятно, из-за этого она так долго продержалась», - предположил Хауг.

Ян Вутть позвал на помощь по номеру службы экстренной помощи, и мужчины привели к месту происшествия прибывшую полицию и скорую помощь.

«Самое невероятное в этой истории то, что лось задержался в том же месте, где старушка лежала в канаве. Лось словно подавал сигнал или привлекал внимание», - предположил Хауг.

Региональный глава отделения полиции Пайде Прийт Сёэрд подтвердил, что сегодня в 10 часов утра стало известно, что в Пайде пропала 71-летняя женщина, которая ушла из дома накануне утром.