В Турции из-за вспышки коронавируса в общественных местах обязали носить маски

«Из-за пандемии коронавируса ношение масок становится обязательным во всех общественных местах во всей стране», — сказано в сообщении.

Кроме того, в стране будет запрещен проезд стоя в общественном транспорте. Только если стоячие пассажиры будут соблюдать социальную дистанцию.

Также в Турции будут запрещены концерты и выступления музыкальных групп в ресторанах, барах, клубах и отелях.