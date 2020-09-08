В Турции из-за вспышки коронавируса в общественных местах обязали носить маски

В Турции ввели режим обязательного ношения масок в общественных местах. Правило коснется всех регионов страны, пишет 8 сентября ТАСС со ссылкой на письмо МВД Турции.
«Из-за пандемии коронавируса ношение масок становится обязательным во всех общественных местах во всей стране», — сказано в сообщении.
Кроме того, в стране будет запрещен проезд стоя в общественном транспорте. Только если стоячие пассажиры будут соблюдать социальную дистанцию.
Также в Турции будут запрещены концерты и выступления музыкальных групп в ресторанах, барах, клубах и отелях.
С начала пандемии в стране коронавирусом заразились почти 280 тыс. человек, умерли — 6 673, а 251 105 — выздоровели. Первый зараженный в стране был выявлен 10 марта.