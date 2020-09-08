Вт, 8.09.2020
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Алексей Бляхин
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В Турции из-за вспышки коронавируса в общественных местах обязали носить маски

Собор Святой Софии

ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS

В Турции ввели режим обязательного ношения масок в общественных местах. Правило коснется всех регионов страны, пишет 8 сентября ТАСС со ссылкой на письмо МВД Турции.

«Из-за пандемии коронавируса ношение масок становится обязательным во всех общественных местах во всей стране», — сказано в сообщении.

Кроме того, в стране будет запрещен проезд стоя в общественном транспорте. Только если стоячие пассажиры будут соблюдать социальную дистанцию.

Также в Турции будут запрещены концерты и выступления музыкальных групп в ресторанах, барах, клубах и отелях.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились почти 280 тыс. человек, умерли — 6 673, а 251 105 — выздоровели. Первый зараженный в стране был выявлен 10 марта.

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