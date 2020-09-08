Вт, 8.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Таллиннский технический университет временно переходит на дистанционное обучение

Таллиннский технический университет временно переходит на дистанционное обучение

Tallinn, EESTI 26APR19 Tallinna Tehnikaülikool. TTÜ. TalTech. Tallinn University of Technology (TalTech). tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннский технический университет со среды временно переходит на дистанционное обучение на англоязычных программах, поскольку результаты тестов на коронавирус девяти студентов оказались положительными.

В понедельник в университете решили, что из-за уровня коронавирусной инфекции в Таллинне и Харьюском уезде и нескольких инфицированных студентов университет временно перейдет на дистанционное обучение по некоторым учебным программам не позднее среды, сообщает университет.

Дистанционное обучение сначала устанавливается на период в две недели. В университете разработаны различные руководства по поведению, и ситуация будет оцениваться ежедневно. Рекомендуется и поддерживается гибридное обучение. На дистанционное обучение переводятся все англоязычные учебные программы университета и одна учебная программа на эстонском языке, в которой участвовал инфицированный студент.

«В свете сегодняшней ситуации мы можем сказать, что с тяжелым сердцем принятое летом решение отказаться от новых студентов из стран с высоким риском коронавируса было правильным. Коронариск, связанный с возвращением иностранных студентов, теперь материализовался,- сказал проректор по научной работе Технического университета Хендрик Фолль. - В университете разработаны различные сценарии рисков, которые помогут лучше оценить ситуацию и принимать решения».

По состоянию на понедельник с университетом связались девять студентов, которые сообщили о своем положительном тесте на COVID-19. Ни одно из этим заражений, насколько известно, не произошло в университетском городке. По всем случаям университетом сотрудничает с департаментом здоровья. Все идентифицированные близкие контакты зараженных уведомлены, потенциальных вирусоносителей вируса попросили оставаться на самоизоляции.

Университет поощряет удаленную работу тех сотрудников, которым это подходит. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back