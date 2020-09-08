Таллиннский технический университет временно переходит на дистанционное обучение

В понедельник в университете решили, что из-за уровня коронавирусной инфекции в Таллинне и Харьюском уезде и нескольких инфицированных студентов университет временно перейдет на дистанционное обучение по некоторым учебным программам не позднее среды, сообщает университет.

Дистанционное обучение сначала устанавливается на период в две недели. В университете разработаны различные руководства по поведению, и ситуация будет оцениваться ежедневно. Рекомендуется и поддерживается гибридное обучение. На дистанционное обучение переводятся все англоязычные учебные программы университета и одна учебная программа на эстонском языке, в которой участвовал инфицированный студент.

«В свете сегодняшней ситуации мы можем сказать, что с тяжелым сердцем принятое летом решение отказаться от новых студентов из стран с высоким риском коронавируса было правильным. Коронариск, связанный с возвращением иностранных студентов, теперь материализовался,- сказал проректор по научной работе Технического университета Хендрик Фолль. - В университете разработаны различные сценарии рисков, которые помогут лучше оценить ситуацию и принимать решения».

По состоянию на понедельник с университетом связались девять студентов, которые сообщили о своем положительном тесте на COVID-19. Ни одно из этим заражений, насколько известно, не произошло в университетском городке. По всем случаям университетом сотрудничает с департаментом здоровья. Все идентифицированные близкие контакты зараженных уведомлены, потенциальных вирусоносителей вируса попросили оставаться на самоизоляции.