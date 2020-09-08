Центристской партии придется вернуть в бюджет столицы более 40 000 евро

Во вторник Госсуд не принял к рассмотрению кассацию Центристской партии, поэтому в силу вступает решение, согласно которому политическая сила должна вернуть в бюджет столицы свыше 40 000 евро, пишет Rus.ERR.
Соответствующее требование по отношению к организации в октябре 2018 года вынесла Комиссия по надзору за финансированием партий, посчитавшая, что семь телепередач "Русский вопрос" на ПБК представляли собой скрытую рекламу центристов.
Центристская партия должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов.
Серия передач "Русский вопрос" выходила на Первом Балтийском канале (ПБК) в период со 2 сентября по 14 октября 2017 года, то есть перед выборами в местные органы власти.