Доктор Попов: кризисное управление в больницах необходимо отрабатывать вне кризиса

Главный врач-заведующий центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Аркадий Попов сказал на прошедшей сегодня конференции Эстонской ассоциации фармацевтов, что кризисное управление в больницах необходимо отрабатывать вне кризиса.
Среди наиболее важных уроков первой волны Попов отметил кризисное управление больничной сетью, которое нужно осуществлять во внекризисный период; запас средств индивидуальной защиты должен регулярно обновляться, а общественности следует направлять скоординированные и согласованные сообщения.
Попов признал, что это внешнее общение могло быть лучше с точки зрения ясности сообщений.
Генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп подчеркнула, что во время кризиса фармацевты были на передовой. По ее словам, фармацевты часто становятся первыми, к кому обращаются обеспокоенные люди отчасти недовольные изменениями в связи с чрезвычайной ситуацией.
Исполнительный директор Эстонской ассоциации фармацевтов Тимо Данилов сказал, что в развитии аптекарского сектора необходима помощь, сотрудничество между аптекарем и семейным врачом должно быть значительно более тесным, а работа фармацевта должна быть более автоматизированной. «Цель всего этого - укрепить позиции аптеки, чтобы аптека стала воротами в медпомощи первого уровня», - сказал Данилов.