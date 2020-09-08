Доктор Попов: кризисное управление в больницах необходимо отрабатывать вне кризиса

Среди наиболее важных уроков первой волны Попов отметил кризисное управление больничной сетью, которое нужно осуществлять во внекризисный период; запас средств индивидуальной защиты должен регулярно обновляться, а общественности следует направлять скоординированные и согласованные сообщения.

Попов признал, что это внешнее общение могло быть лучше с точки зрения ясности сообщений.

Генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп подчеркнула, что во время кризиса фармацевты были на передовой. По ее словам, фармацевты часто становятся первыми, к кому обращаются обеспокоенные люди отчасти недовольные изменениями в связи с чрезвычайной ситуацией.