Вт, 8.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Доктор Попов: кризисное управление в больницах необходимо отрабатывать вне кризиса

Доктор Попов: кризисное управление в больницах необходимо отрабатывать вне кризиса

Arkadi Popov

ФОТО: Tairo Lutter

Главный врач-заведующий центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Аркадий Попов сказал на прошедшей сегодня конференции Эстонской ассоциации фармацевтов, что кризисное управление в больницах необходимо отрабатывать вне кризиса.

Среди наиболее важных уроков первой волны Попов отметил кризисное управление больничной сетью, которое нужно осуществлять во внекризисный период; запас средств индивидуальной защиты должен регулярно обновляться, а общественности следует направлять скоординированные и согласованные сообщения.

Попов признал, что это внешнее общение могло быть лучше с точки зрения ясности сообщений.

Генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп подчеркнула, что во время кризиса фармацевты были на передовой. По ее словам, фармацевты часто становятся первыми, к кому обращаются обеспокоенные люди отчасти недовольные изменениями в связи с чрезвычайной ситуацией.

Исполнительный директор Эстонской ассоциации фармацевтов  Тимо Данилов сказал, что в развитии аптекарского сектора необходима помощь, сотрудничество между аптекарем и семейным врачом должно быть значительно более тесным, а работа фармацевта должна быть более автоматизированной. «Цель всего этого - укрепить позиции аптеки, чтобы аптека стала воротами в медпомощи первого уровня», - сказал Данилов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back