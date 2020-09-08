Белоруссия представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса

Лозовик также пояснил, что власти Белоруссии не признают оппозицию в лице координационного совета, поскольку переговоры с ними будут подразумевать диалог о передаче власти. По этой же причине не принимаются предложения о посредничестве.

Также представитель Белоруссии в ОБСЕ сообщил о намерениях властей страны провести референдум до 2022 года, на котором будет принята новая конституция страны.

В основе новой конституции якобы будет заложена либерализация политической системы с уменьшением полномочий президента в пользу передачи их части парламенту.

Напомним, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.