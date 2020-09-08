Вт, 8.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Белоруссия представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 6, 2020: Belarusian opposition supporters take part in the March of Unity in Independence Square. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Sergei Bobylev/TASS

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Белоруссии Андрей Лозовик заявил, что власти страны настаивают на проведении конституционной реформы. По их мнению, именно этот шаг способен урегулировать кризис в стране.

Лозовик также пояснил, что власти Белоруссии не признают оппозицию в лице координационного совета, поскольку переговоры с ними будут подразумевать диалог о передаче власти. По этой же причине не принимаются предложения о посредничестве.

Также представитель Белоруссии в ОБСЕ сообщил о намерениях властей страны провести референдум до 2022 года, на котором будет принята новая конституция страны.

В основе новой конституции якобы будет заложена либерализация политической системы с уменьшением полномочий президента в пользу передачи их части парламенту.

Напомним, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.

Кроме того, в Белоруссии создали рабочую группу, которая подготовит предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back