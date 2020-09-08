Белоруссия представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Белоруссии Андрей Лозовик заявил, что власти страны настаивают на проведении конституционной реформы. По их мнению, именно этот шаг способен урегулировать кризис в стране.
Лозовик также пояснил, что власти Белоруссии не признают оппозицию в лице координационного совета, поскольку переговоры с ними будут подразумевать диалог о передаче власти. По этой же причине не принимаются предложения о посредничестве.
Также представитель Белоруссии в ОБСЕ сообщил о намерениях властей страны провести референдум до 2022 года, на котором будет принята новая конституция страны.
В основе новой конституции якобы будет заложена либерализация политической системы с уменьшением полномочий президента в пользу передачи их части парламенту.
Напомним, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.
Кроме того, в Белоруссии создали рабочую группу, которая подготовит предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.