Концерты для школьников: «Свята Ватра» и RAM эмоционально открыли сезон

В минувшем году Eesti Kontsert представил в школах Эстонии 430 концертов – рекордное количество. Поездки музыкантов в гости к школьникам из года в год становятся все популярнее. «После таких уроков и общения с музыкантами ребята начинают по-другому воспринимать музыку и концерты», – отметила продюсер школьных концертов Юлле Лехтмяэ.

В нынешнем учебном году школы могут выбирать между 53 программами. Яркая плеяда исполнителей представлена замечательными музыкантами: от молодых талантов, громко заявивших о себе на конкурсе «Звезды классики», до признанных звезд. Среди них – Элина Нечаева, Уку Сувисте, София Рубина, ансамбль «Свята Ватра» с колоритным лидером Русланом Трочинским, а также Эстонский национальный мужской хор (RAM) и многие другие.

1 октября, в Международный день музыки, концерты для школьников пройдут по всей Эстонии. В целом программа рассчитана на весь учебный год. Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро пригласила школы с русским языком обучения принять участие в проекте: «Музыканты с удовольствием придут в гости во все школы. Eesti Kontsert предлагает юным зрителям программы высочайшего музыкального качества. Уверена, что разочарованных не будет».