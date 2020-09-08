Концерты для школьников: «Свята Ватра» и RAM эмоционально открыли сезон

Музыкальные педагоги Таллинна и Харьюмаа ознакомились с новой программой концертов для школьников, представленной Eesti Kontsert. В этом учебном году школьные будни готовы преобразить эстонско-украинская фолк-группа «Свята Ватра», Эстонский национальный мужской хор (RAM) и многие другие профессиональные исполнители и коллективы.
В минувшем году Eesti Kontsert представил в школах Эстонии 430 концертов – рекордное количество. Поездки музыкантов в гости к школьникам из года в год становятся все популярнее. «После таких уроков и общения с музыкантами ребята начинают по-другому воспринимать музыку и концерты», – отметила продюсер школьных концертов Юлле Лехтмяэ.
В нынешнем учебном году школы могут выбирать между 53 программами. Яркая плеяда исполнителей представлена замечательными музыкантами: от молодых талантов, громко заявивших о себе на конкурсе «Звезды классики», до признанных звезд. Среди них – Элина Нечаева, Уку Сувисте, София Рубина, ансамбль «Свята Ватра» с колоритным лидером Русланом Трочинским, а также Эстонский национальный мужской хор (RAM) и многие другие.
1 октября, в Международный день музыки, концерты для школьников пройдут по всей Эстонии. В целом программа рассчитана на весь учебный год. Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро пригласила школы с русским языком обучения принять участие в проекте: «Музыканты с удовольствием придут в гости во все школы. Eesti Kontsert предлагает юным зрителям программы высочайшего музыкального качества. Уверена, что разочарованных не будет».
Наряду со специальными концертами для школ Eesti Kontsert проводит нынешней осенью большой международный детско-юношеский музыкальный фестиваль Big Bang, который представит необычную и разнообразную программу для юных меломанов 22 и 23 ноября в Котле культуры.