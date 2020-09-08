Больницы договорились, кто будет нести основную нагрузку в случае новой волны коронавируса

Таллиннские больницы готовятся ко второй волне коронавируса: ради сохранения планового лечения в других столичных клиниках больных с коронавирусом сначала будут направлять в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, сообщает Rus.ERR.
Кроме того, медики PERH будут отправлены в инфекционную больницу, так как она расположена в отдалении от других больничных корпусов. В ней около ста мест для пациентов с коронавирусом.
Если же пациент будет нуждаться в искусственной вентиляции легких, его будут отправлять в PERH - такие меры позволят остальным больницам продолжать работать в привычном режиме.