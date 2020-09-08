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Больницы договорились, кто будет нести основную нагрузку в случае новой волны коронавируса

Nakkushaiguste palatid

ФОТО: Mailiis Ollino

Таллиннские больницы готовятся ко второй волне коронавируса: ради сохранения планового лечения в других столичных клиниках больных с коронавирусом сначала будут направлять в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, сообщает Rus.ERR.

Кроме того,  медики PERH будут отправлены в инфекционную больницу, так как она расположена в отдалении от других больничных корпусов. В ней около ста мест для пациентов с коронавирусом.

Если же пациент будет нуждаться в искусственной вентиляции легких, его будут отправлять в PERH - такие меры позволят остальным больницам продолжать работать в привычном режиме.

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