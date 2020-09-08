Жители Эстонии не соблюдают карантинные правила, запрет на ночную продажу алкоголя не помогает

Весной, на пике пандемии коронавируса, заболеваемость в Эстонии за на 100 тысяч человек составляла 59, вчера это число было равно 20,32. В Таллинне на 100 тысяч жителей приходится 31 случай Covid-19.

«С одной стороны, количество заражений в Таллинне растет, с другой стороны, большинство из них являются очагами», - сказал министр социальных дел Танель Кийк, отметив, что очагами являются дни рождения или прибытие из-за границы. «Это не скрытое распространение», - добавил он. Департамент здоровья также подтвердил, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Чем больше очагов в Таллинне, тем больше вероятность того, что кто-то из контактов может не соблюдать правила самоизоляции и начать распространение вируса. Симмо Саар, руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья, подтверждает, что заражение обычно начинается либо от тесного контакта с иностранцем, либо от человека, который прибыл из-за границы и проигнорировал самоизоляцию.

В Таллинне возникали и вспышки на рабочих местах, с этим связано восемь случаев заболевания.

Люди не соблюдают правила

Департамент здоровья в настоящее время активно работает: 761 человек находится под наблюдением Пыхьяского регионального управления, 156 из них больны Covid-19. В отношении всех пациентов департамент применяет один метод: выявлять близкие контакты и следить за их здоровьем. «Определенная часть близких людей обычно заболевает, но находясь под наблюдением и изоляцией, они не передают вирус», - добавил Саар.

Тесные контакты выявляются посредством интервью. «Мы не можем гарантировать, что человек будет помнить свои контакты на сто процентов», - подчеркнул Саар.

«Конкретные заражения начались из-за несоблюдения правил. Или не соблюдались правила при прибытии из-за границы, или больные ходили на работу или контактировали с пациентом с коронавирусом», - добавил министр Танель Кийк. По мнению Департамента здоровья, при распространении инфекции всегда возможны сюрпризы: «Достаточно одного безответственного человека, у которого много близких контактов».

Алкогольные ограничения, вероятно, помогают

Министр социальных дел не считает уровень заражения в Таллинне высоким. «Если посмотреть на Европу, то мы ниже среднего. Если считать по всей Эстонии, то мы примерно в два с половиной раза ниже, чем в среднем по Европе», - добавил Кийк.

На данный момент цель Эстонии такая же, как и у наших балтийских и северных соседей: сократить распространение коронавируса. «Это дало бы нам лучшую возможность для сохранения культурной и школьной жизни, а также для функционирования всей экономики», - сказал министр, добавив, что самая важная задача - это выявление контактных лиц инфицированных. По данным Департамента здоровья, в Таллинне и Харьюском уезде все под контролем.

Кроме того, Министерство социальных дел активизировало сотрудничество между Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны: если первый не может сразу связаться с ближайшим окружением инфицированного, поможет полиция.

На вопрос, поменяет ли государство ограничительную стратегию в столице, Кийк ответил, что в этом нет явной необходимости, поскольку распространение вируса находится в Эстонии на среднем уровне или даже ниже. Если в случае с очагами Тарту и Ида-Виру ограничение на продажу алкоголя в ночное время оказалось очень эффективным уже через полторы недели, то в Таллинне оно не дало такого эффекта, даже после полуторанедельного запрета на продажу алкоголя в ночное время.

По словам министра, можно только предполагать, насколько высока была бы заболеваемость в Харьюмаа без этого ограничения. «Здравый смысл говорит, что в любом случае она была бы выше, потому что ночные вечеринки и клубные мероприятия были местом распространения коронавируса во всем мире», - пояснил Кийк.