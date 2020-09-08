A Belarusian law enforcement officer checks a man's backpack during an opposition rally to protest against police brutality and to reject the presidential election results in Minsk, Belarus September 6, 2020. Tut.By via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. ФОТО: TUT.BY/via REUTERS

В Минске проходят акции солидарности с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой, которая была задержана в понедельник - по словам оппозиционеров, власти попытались заставить ее покинуть территорию страны. Участников демонстраций задерживают люди в камуфляже без знаков, сообщает Би-би-си.

Акция солидарности с Колесниковой собралась у Комаровского рынка, где в последнее время чаще всего стартуют женские акции протеста. И почти сразу начались задержания - их проводили люди в штатском и в балаклавах. Такие же люди в штатском действовали и в воскресенье, когда в Минске прошла последняя крупная манифестация с участием десятков тысяч человек.

На площади возле рынка задерживали в том числе пожилых женщин, сообщал портал Tut.by. В последние три недели женщин белорусские силовики не задерживали.

Затем жесткие задержания участников мирной акции продолжились на проспекте Машерова, куда переместились протестующие, двинувшись от рынка в сторону центрального проспекта Независимости.

"Люди встали в сцепки, силовики вырывают из них мужчин и забирают в автозаки. Люди стали возле автозака, кричат "Один за всех и все за одного" и "Выпускай", - пишет портал Onliner.

Ближе к восьми вечера два автозаков были заполнены. "Некоторых заносят в спецмашины, других отводят под руки. Как передают наши корреспонденты, несколько десятков человек уже увезли с проспекта", - сообщил Onliner.

По данным портала, на проспекте Машерова после этого продолжались массовые задержания, там находятся два автозака, много микроавтобусов, которые обычно используют для задержаний, и силовиков.

"Есть задержания граждан за участие в несанкционированном мероприятии. Они предупреждались милицией, что мероприятие несанкцонировано и незаконно", - сообщила представитель минской милиции Наталья Ганусевич. Информация о количестве задержанных уточнятся, добавила она.

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что возле Комаровского рынка и на проспекте Машерова было задержано не менее 45 человек, передает белорусская служба "Радио Свобода".

Tut.by передает, что те, кому удалось избежать задержания, по традиции собрались на площади у дома правительства.

Белорусы уже месяц протестуют против итогов президентских выборов, победителям которых был объявлен Александр Лукашенко, остающийся у власти 26 лет. Первые дни протестов сопровождались волной насилия в отношении протестующих.

После этого инициативу перехватили женщины, чьи мирные акции проходили без задержаний, в том числе ежевечерние собрания у дома правительства на проспекте Независимости.

Исчезновение Колесниковой

Член президиума координационного совета оппозиции Колесникова пропала в понедельник утром. Tut.by сообщал со ссылкой на очевидца, что ее затолкали в автобус с надписью "Связь".

Во вторник белорусские пограничники заявили, что она была задержана при попытке покинуть Беларусь, а двое ее соратников Иван Кравцов и Антон Родненков добрались до Украины. На пресс-конференции в Киеве они рассказали, что Колесникова порвала свой паспорт при попытке насильственного вывоза с территории Беларуси.

"Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье, - рассказал Родненков. - Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмакала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину".

Где сейчас находится Колесникова, до сих пор точно неизвестно.

Штаб экс-претендента на пост главы Беларуси Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников сообщал, что она задержана и находится в мозырском погранотряде. Госпогранкомитет не подтверждал и не опровергал эту информацию.



В МИД Германии и в Евросоюзе выразили беспокойство из-за исчезновения Колесниковой.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил официальный Минск в запугивании своих граждан.