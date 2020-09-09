Энн Вескимяги: пора обратить внимание на промышленность, туризму деньгами уже не помочь

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире крупный предприниматель и работодатель, член правления Торгово-промышленной палаты Энн Вескимяги.

Выдержки из беседы:

– Не пора ли готовиться к следующему кризису?

– Думаю, что мы уже в процессе этого кризиса. Экспертная комиссия при премьер-министре, в состав которой я тоже вхожу, высказывала очень разные мнения на этот счет.

На самом деле очень трудно судить, прошли ли мы уже низшую точку кризиса или пока не достигли дна. Каждый день приносит неожиданности.

Многое будет зависеть в дальнейшем от темпов распространения коронавируса.

– Кто нуждается в государственной поддержке больше: строительный или туристический сектор?

– Строительный сектор поддерживать проще – инвестиции в строительство дорог или домов всегда себя окупят. Вложения в туристический сектор не помогут. Это будет просто вливанием денег.

Туристов невозможно привлечь в условиях, когда МИД настоятельно рекомендует никому в Эстонию не приезжать и никому отсюда не выезжать. Вливанием денег проблему не решить.

– Сейчас все чаще говорят о том, что не стоит сожалеть о потере рабочих мест в туристическом секторе, поскольку там работают на низких зарплатах. Как вы относитесь к таким оценкам?

– В этом есть доля правды, но я не готов разделить это мнение. Считаю, что если представители турсектора массово лишаются работы, их следует переобучать.

– Но ведь именно вы раскритиковали план по переобучению безработных. Не так ли?

– Касса страхования от безработицы тратит на переобучение около 28 млн евро в год. Переобучением безработных занимается 500 разных фирм, и никто не гарантирует качественного переобучения.

Считаю необходимым перевести этот процесс под контроль профессионально-технических училищ. Не мне судить, насколько эффективно работает Касса страхования от безработицы, но даже ее руководитель Меэлис Паавель признает, что касса не может проверить качество обучения.

– Обсуждали ли вы этот вопрос на круглом столе с премьером?

– Да, я поднимал этот вопрос.

Кроме того, я считаю, что необходимо уделять больше внимания промышленности. У нас на первом месте всегда были инфотехнологии, на втором – туризм, потом идут всякие проекты «Умная Эстония», «Зеленая Эстония» и прочее, а промышленность всегда остается в стороне. У нас даже нет вице-канцлера по промышленности в министерстве.

При этом доля промышленности в эстонском экспорте составляет 71%. Убежден, что этот сектор больше нельзя оставлять без внимания. К тому же очевидно, что в Европе усиливается протекционизм.

Лично я уже несколько раз сталкивался с этим, проигрывая тендеры. Эстонские еврочиновники и министры должны отстаивать интересы эстонской промышленности и бороться с протекционизмом.

– На мебельном предприятии Standard, владельцем которого вы являетесь, трудится около 200 человек. Пока вам удалось избежать больших сокращений. А что ждет фабрику дальше?