Ср, 9.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Студия Postimees: как пережить следующий кризис?
14:30

Когда экономика Эстонии начнет восстанавливаться? Пройдена ли уже низшая точка кризиса? Поможет ли новый антивирусный пакет, направленный на поддержку бизнеса и рынка труда? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире крупный предприниматель и работодатель, член правления Торгово-промышленной палаты Энн Вескимяги. Смотрите интервью в 14:30!

  • Не пора ли готовиться к следующему кризису?
  • Насколько гибко правительство реагирует на ситуацию в экономике?
  • Как оценивают новый антикризисный пакет предприниматели? 
  • Кто нуждается в поддержке больше: строительный или туристический сектор?
  • Есть ли смысл продолжать выплачивать компенсации зарплат? Или лучше сразу заставить людей искать новую работу?
  • Насколько важны инвестиции в переобучение безработных? 
  • Стоит ли ожидать дальнейшего резкого роста безработицы?

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