Студия Postimees: как пережить следующий кризис?
Когда экономика Эстонии начнет восстанавливаться? Пройдена ли уже низшая точка кризиса? Поможет ли новый антивирусный пакет, направленный на поддержку бизнеса и рынка труда?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире крупный предприниматель и работодатель, член правления Торгово-промышленной палаты Энн Вескимяги. Смотрите интервью в 14:30!
- Не пора ли готовиться к следующему кризису?
- Насколько гибко правительство реагирует на ситуацию в экономике?
- Как оценивают новый антикризисный пакет предприниматели?
- Кто нуждается в поддержке больше: строительный или туристический сектор?
- Есть ли смысл продолжать выплачивать компенсации зарплат? Или лучше сразу заставить людей искать новую работу?
- Насколько важны инвестиции в переобучение безработных?
- Стоит ли ожидать дальнейшего резкого роста безработицы?
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