Похищение Колесниковой: США готовят новые санкции против Белоруссии

Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций с целью добиться привлечения к ответственности всех причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси, передает слова госсекретаря США Майкла Помпео DW.

"Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - написал он.

Вашингтон "глубоко обеспокоен" сообщениями о похищении 7 сентября в Беларуси членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину 8 сентября.

"Мы высоко оцениваем мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании права избирать своих лидеров на свободных и честных выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, включая наглое избиение мирных демонстрантов среди бела дня, сотни задержаний 6 сентября, а также растущее число сообщений о похищениях", - указано в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Вашингтон призвал Минск "прекратить насилие в отношении собственного народа", "освободить всех несправедливо задержанных", в том числе арестованного на два месяца гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова, которого признали политзаключенным, и вступить в конструктивный диалог с "истинными представителями белорусского общества".

Похищение Колесниковой