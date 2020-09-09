Белый дом анонсировал сокращение войск в Ираке

"Высокопоставленный представитель администрации подошел к журналистам (сопровождающим в поездке президента Дональда Трампа - ИФ) в самолете. Он сказал, что завтра (в среду - ИФ) следует ждать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака", сообщают репортеры президентского пула.