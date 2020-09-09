Ср, 9.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Белый дом анонсировал сокращение войск в Ираке

Белый дом.

ФОТО: YURI GRIPAS / REUTERS

Как ожидается, в среду Соединенные Штаты объявят о сокращении численности своего воинского контингента в Ираке, заявил журналистам представитель американской администрации.

"Высокопоставленный представитель администрации подошел к журналистам (сопровождающим в поездке президента Дональда Трампа - ИФ) в самолете. Он сказал, что завтра (в среду - ИФ) следует ждать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака", сообщают репортеры президентского пула.

Чиновник добавил, что "в ближайшие дни последует также заявление по Афганистану".

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