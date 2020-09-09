Испытания одной вакцины от COVID-19 приостановлены из-за "потенциально необъяснимой болезни"

"В рамках продолжающихся рандомизированных контролируемых глобальных испытаний оксфордской коронавирусной вакцины наш стандартный процесс обзора привел к паузе в испытаниях, чтобы пересмотреть данные о безопасности", - говорится в заявлении AstraZeneca.

Отмечается, что болезнь у одного из участников испытания может быть и не вызвана вакциной. Однако это необходимо проверить.

"Мы работаем над ускорением рассмотрения одного события, чтобы свести к минимуму любое потенциальное влияние на сроки испытаний", - добавила компания.

По данным портала Stat News, участник, у которого была заподозрена "серьезная побочная реакция", находится в Великобритании.