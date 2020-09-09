В июле экспорт эстонских товаров увеличился

В июле из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,2 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,3 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 124 млн евро и в сравнении с тем же периодом прошлого года уменьшился на 77 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, признаки восстановления, по сравнению с июлем прошлого года, показал рост экспорта отечественной продукции. «Увеличению экспорта отечественной продукции способствовал в основном экспорт дезинфицирующих средств и переработанного топлива. На сокращение импорта более всего повлияло продолжающееся снижение ввоза железа и стали, легковых автомобилей и топлива», – пояснила Пуура.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту по-прежнему была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. Экспорт сократился более всего в Данию (на 27 млн евро) и в США (на 18 млн евро). По сравнению с прошлым годом в Данию меньше вывозилось сланцевого масла, а в США – электрооборудования. Экспорт вырос более всего в Великобританию и Австралию (в обе страны на 33 млн евро). В Великобританию вывозилось больше, чем в прошлом году, дезинфицирующих средств на основе этилового спирта и переработанного топливного масла, а в Австралию – переработанного моторного бензина.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, сельскохозяйственная продукция и продукты питания. В сравнении с июлем прошлого года экспорт механических машин сократился на 10 млн евро. Более всего (на 12 млн евро) увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Доля товаров эстонского происхождения составила 70% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с июлем прошлого года вывоз эстонских товаров увеличился на 6%, а ре-экспорт сократился на 13%. Наиболее увеличился вывоз дезинфицирующих средств эстонского производства и переработанного топлива. Наиболее сократился ре-экспорт механических машин, а также металла и изделий из металла.

В Эстонию больше всего импортировалось товаров из Финляндии, Германии и Латвии. Ввоз товаров наиболее сократился из Швеции (на 26 млн евро), России и Финляндии (обе на 20 млн евро). Из Швеции наиболее уменьшился ввоз транспортных средств и электрооборудования, из России – сырья и продукции химической промышленности, а из Финляндии – электрооборудования. Импорт товаров наиболее увеличился из Китая (на 13 млн евро), откуда ввозилось в основном электрооборудование и средства защиты.