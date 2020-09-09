Ср, 9.09.2020
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Борис Тух
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Следы коронавируса обнаружены в сточных водах финских городов, в которых не было зафиксировано заражений

Финляндия.

ФОТО: Omri Eliyahu/Shutterstock

Следы коронавируса все чаще обнаруживаются в сточных водах. В августе число таких наблюдений выросло, сообщает Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

В конце августа следы коронавируса нашли в сточных водах пяти городов, где пробы канализационной воды показали отсутствие следов вируса в начале месяца.

Такая находка была сделана в Хямеенлинна, Ювяскюля, Куопио, Лаппеенранта и Коувола. Анализы проводились 23-24.8. и 30-31.8.

В THL говорят, что наличие следов вируса в сточных водах означает, что среди населения данных городов есть люди, которые переболели COVID-19, вероятно, сами того не зная.

Например, в Коувола не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом в течение пяти недель, предшествовавших проведению анализов.

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