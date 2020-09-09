В Эстонии количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 22 человека
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 838 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 пробы дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 11 человек. В Вырумаа прибавилось два, в Ида-Вирумаа — четыре, а в Тартумаа и Вильяндимаа по одному случаю. Еще в трех случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.
Из 11 новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, два связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса, еще в одном случае заражение произошло на дне рождения. Обстоятельства других заражений устанавливаются.
В десяти случаях, установленных в период с 7 по 8 сентября, заражение произошло в кругу семьи и на работе.
Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает шесть активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 11, к очагу вечеринки в сауне — семеро и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев.
В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 31,5. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 885 человек, из которых заразились 165.
В Ида-Вирумаа добавилось четыре новых случая, один из них в Нарве. В одном случае вирус был привезен из России, еще в одном случае речь идет о заражении на рабочем месте. Обстоятельства еще двух заражений устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (56 заболевших, из них 31 работник и 25 тех, кто был с ними в близком контакте). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 425 человек, из которых заболели 64.
Что касается четырех новых случаев в Лыунаском регионе, то речь идет о заражениях при близком контакте с инфицированными. Заболел один из зрителей Rally Estonia. Человек вел себя правильно: носил маску, использовал приложение HOIA и, почувствовав себя плохо, незамедлительно покинул ралли. В настоящий момент в Лыйнаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (16 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, четверо находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся почти 285 человек, из которых 33 больны.
Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 23 человека, из них заразились восемь.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В больничном лечении нуждаются семь человек
По состоянию на утро 9 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек. За сутки никто не был выписан, одного пациента доставили из Ляэне-Таллиннской центральной больницы в Северо-Эстонскую региональную больницу.
На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2213 человек. Из них истории болезни 1 683 человек завершены (76,1%), у 530 человек (24,9%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 20,62.
Всего в Эстонии сделано почти 164 000 первичных тестов, из них 2585 , т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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