В Эстонии количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 22 человека

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 11 человек. В Вырумаа прибавилось два, в Ида-Вирумаа — четыре, а в Тартумаа и Вильяндимаа по одному случаю. Еще в трех случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.

Из 11 новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, два связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса, еще в одном случае заражение произошло на дне рождения. Обстоятельства других заражений устанавливаются.

В десяти случаях, установленных в период с 7 по 8 сентября, заражение произошло в кругу семьи и на работе.

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает шесть активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 11, к очагу вечеринки в сауне — семеро и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев.

В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 31,5. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 885 человек, из которых заразились 165.

В Ида-Вирумаа добавилось четыре новых случая, один из них в Нарве. В одном случае вирус был привезен из России, еще в одном случае речь идет о заражении на рабочем месте. Обстоятельства еще двух заражений устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (56 заболевших, из них 31 работник и 25 тех, кто был с ними в близком контакте). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 425 человек, из которых заболели 64.

Что касается четырех новых случаев в Лыунаском регионе, то речь идет о заражениях при близком контакте с инфицированными. Заболел один из зрителей Rally Estonia. Человек вел себя правильно: носил маску, использовал приложение HOIA и, почувствовав себя плохо, незамедлительно покинул ралли. В настоящий момент в Лыйнаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (16 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, четверо находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся почти 285 человек, из которых 33 больны.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 23 человека, из них заразились восемь.