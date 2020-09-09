Ср, 9.09.2020
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Яна Тоом

Суд объявил автобусную фирму Taisto банкротом

Taisto buss.

ФОТО: Silvia Paluoja

Тартуский уездный суд во вторник объявил компанию AS Taisto Transport (начиная с июня имя в регистре VBV Trans AS) банкротом.

Тартуский уездный суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве предприятия VBV Trans AS 13 августа. Речь идет об одном из четырех автобусных предприятий, принадлежащих Тайсто-Таймо Кянгсеппу.

В своем заявлении предприятие указало, что настоящее время его задолженность перед кредиторами составляет как минимум 1 370 529,20 евро, а стоимость имеющегося имущества составляет порядка 329 301 евро.

Чтобы установить, является ли ходатай неплатежеспособным, суд назначил временного банкротного управляющего, которому предстояло определить, каким имуществом располагает должник и каковы размеры задолженностей. 

Согласно отчету временного банкротного управляющего, у должника имеется имущество стоимостью 500 000 евро, а обязательств на 960 000 евро. Суд постановил, что имущество компании не может покрыть ее обязательства и счел заявление о банкротстве обоснованным, особенно учитывая эпидемиологическую ситуацию и снижение числа пассажиров на междугородних рейсах.

Временный банкротный управляющий пояснил, что видит три причины неплатежеспособности компании. Во-первых, возникший в 2017 году убыток был связан с изменениями в законе в 2015 году, согласно которым конкурирующим поставщикам услуг было разрешено отправлять автобусы по маршруту в один и тот же пункт назначения в одно и то же время. В таких условиях должник не смог конкурировать с более крупными поставщиками услуг.

Во-вторых, ущерб принесла инициатива бесплатного транспорта в уездах в 2018 году, когда платный перевозчик не мог найти пассажиров в том же объеме, что и раньше. 

Третий удар нанесла коронавирусная пандемия в этом году. 

Суд назначил банкротного управляющего и проведение первого общего собрания кредиторов на 5 октября.

Поставление суда не вошло в силу и может быть опротестовано в течение 15 дней.

Пассажирские автобусы Taisto колесили по дорогам Эстонии и Европы с 1993 года. В 2001 году было основано предприятие Taisto Liinid AS, которое начало обслуживать междугородние маршруты по всей Эстонии. Под торговой маркой Taisto перевозки осуществляли разные предприятия: Taisto Liinid AS, Taisto Transport AS и Taisto Express OÜ.

По данным на домашней страничке Taisto Liinid, предприятие обслуживает 11 маршрутов. В день осуществляется около 40 отправлений. Автобусы зарегистрированного в волости Антсла предприятия ездят по всей Эстонии. Автобусный парк, насчитывающий около 25 автобусов, ежегодно обслуживает более 400 000 пассажиров.

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