Суд объявил автобусную фирму Taisto банкротом

Тартуский уездный суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве предприятия VBV Trans AS 13 августа. Речь идет об одном из четырех автобусных предприятий, принадлежащих Тайсто-Таймо Кянгсеппу.

Пассажирские автобусы Taisto колесили по дорогам Эстонии и Европы с 1993 года. В 2001 году было основано предприятие Taisto Liinid AS, которое начало обслуживать междугородние маршруты по всей Эстонии. Под торговой маркой Taisto перевозки осуществляли разные предприятия: Taisto Liinid AS, Taisto Transport AS и Taisto Express OÜ.

По данным на домашней страничке Taisto Liinid, предприятие обслуживает 11 маршрутов. В день осуществляется около 40 отправлений. Автобусы зарегистрированного в волости Антсла предприятия ездят по всей Эстонии. Автобусный парк, насчитывающий около 25 автобусов, ежегодно обслуживает более 400 000 пассажиров.