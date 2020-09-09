Департамент здоровья: самое проблемное место в связи с распространением COVID-19 – Таллинн

Мари-Анне Хярма рассказала, что основным больным местом сейчас является Таллинн. На Северо-Востоке заболеваемость пошла на спад, активны все те же очаги, где появляются и новые заболевшие. Однако есть уже и выздоровевшие.

Вчера вечером стало известно о том, что среди зрителей «Rally Estonia» был человек, который дал положительный результат. Он почувствовал себя плохо в воскресенье и сразу ушел домой. По словам Хярма, зараженный аккуратно носил маску, в масках были и окружавшие его люди, поэтому Департамент здоровья надеется, что большой вспышки этот случай не принесет.

Эстер Эпик добавила, что есть люди, которые или не помнят, где могли заразиться, или не хотят об этом говорить. Таллинн – густонаселенный город, где столкнуться с зараженным достаточно просто, поэтому стоит соблюдать правила и скачать себе приложение HOIA. Сейчас в приложении 26 пользователей отметили себя, как заболевшие.

В Эстонии видны все те же тенденции, что и в остальном мире – заболеваемость стабильно растет, болеют в основном молодые люди, поэтому смертность небольшая. И все же терять бдительности и осторожности не стоит.

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