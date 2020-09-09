Наконец назначен старейшина управы Кесклинн

На этот пост ее кандидатуру предложил столичный мэр Михаил Кылварт.

Хайканымм окончила Тартуский университет по специальности социальная работа в 1998 году. В период с 2005-го по 2010 год она работала советником Министерства социальных дел и руководителем в области политики пожилых людей и людей с недостатками здоровья.

С 2015 по 2019 годы она входила в XIII состав Рийгикогу. С 2010 по 2015 год была председателем Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, а с 2017 года является президентом Эстонского паралимпийского комитета. С 2019 года Хауканымм была председателем Таллиннского муниципального центра семейных врачей.

В начале июня этого года она вступила в Центристскую партию, в четвертый раз за последние 11 лет сменив партию. Хауканымм в 2009-2014 годах состояла в партии "Союз отечества и Res Publica", а в 2014-2018 годах - в Свободной партии, по списку которой она избралась в прошлый состав Рийгикогу, получив компенсационный мандат во втором избирательном округе (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита). В ноябре 2018 года она вышла из Свободной партии, а весной 2019 года баллотировалась и в Рийгикогу, и в Европейский парламент по списку Социал-демократической партии, но оба раза неудачно.