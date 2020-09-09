Управе Кесклинн наконец назначили старейшину

На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания старейшиной района Кесклинн была назначена Моника Хауканымм. Ее зарплата на данном посту составит 4200 евро (брутто).
На этот пост ее кандидатуру предложил столичный мэр Михаил Кылварт.
Хайканымм окончила Тартуский университет по специальности социальная работа в 1998 году. В период с 2005 по 2010 годы она работала советником Министерства социальных дел и руководителем в области политики пожилых людей и людей с недостатками здоровья.
С 2015 по 2019 годы она входила в XIII состав Рийгикогу. С 2010 по 2015 год была председателем Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, а с 2017 года является президентом Эстонского параолимпийского комитета. С 2019 года Хауканымм была председателем Таллиннского муниципального центра семейных врачей.
В начале июня этого года она вступила в Центристскую партию, в четвертый раз за последние 11 лет сменив политическую силу. Хауканымм в 2009-2014 годах состояла в партии "Союз отечества и Res Publica", а в 2014-2018 годах - в Свободной партии, по списку которой она избралась в прошлый состав Рийгикогу, получив компенсационный мандат во втором избирательном округе (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита). В ноябре 2018 года она вышла из Свободной партии, а весной 2019 года баллотировалась и в Рийгикогу, и в Европейский парламент по списку Социал-демократической партии, но оба раза неудачно.
В заявлении Хауканымм о вступлении в Центристскую партии говорилось, что она готова баллотироваться на выборах в местные органы власти осенью 2021 года и на следующих парламентских выборах в 2023 году.