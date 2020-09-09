Тихановская обратилась к россиянам

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. <...> Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями - при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны», - подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что российский и белорусский народы всегда были соседями и «близкими друзьями» и выразила уверенность, что они останутся такими и впредь. «К сожалению, российская пропаганда максимально пытается исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», - обратилась Тихановская к россиянам.

По ее словам, Александр Лукашенко подошел к президентским выборам «без шансов на переизбрание» из-за многолетнего экономического кризиса и отсутствия в Белоруссии базовых прав и свобод, поэтому не допустил в выборам многих независимых кандидатов, международных и независимых наблюдателей. Но даже с учетом этого, считает Тихановская, Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты.

«Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более десяти тысяч человек были арестованы. Семь погибли. Сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти», - считает Тихановская.

Белорусский народ, подчеркнула она, выдвигает всего три требования: уход Лукашенко, проведение новых честных и прозрачных выборов с участием всех кандидатов, а также освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа.

Тихановская поблагодарила россиян, поддерживающих «борьбу белорусского народа за свободу», а также российских независимых журналистов и блогеров, чья деятельность «помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народы друг против друга».

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что белорусские протесты якобы нацелены и на Россию. Он повторил это в недавнем большом интервью журналистам российских провластных СМИ, выдержки из которого пока приводятся только в пересказе самих интервьюеров. С их слов, Лукашенко считает, что Координационный совет оппозиции хочет «разорвать связи с братской Россией». В конце августа Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин разделяет с ним мнение о том, что Белоруссию «травят» на западной границе, «чтобы броситься потом на Россию».

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в начале сентября заявил, что Лукашенко «играет в жестокую и опасную игру» на белорусско-польской и белорусско-литовской границе, пытается разжечь военную истерию и втянуть в конфликт Россию, чтобы остаться у власти.