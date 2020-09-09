Ср, 9.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Утверждены даты каникул на три учебных года

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvet Mägi

Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила даты каникул на три учебных года. Это позволяет школам заранее планировать учебную деятельность, родителям - планировать отпуска, и организаторам общегосударственных мероприятий учитывать эти даты в своей работе.

Даты каникул на три года утверждают уже во второй раз. По-прежнему действует система, в соответствии с которой в учебном году - 5 каникул, что позволяет распределить учебную нагрузку более равномерно, по циклам длительностью в 7 недель. Родители и школы хорошо приняли систему пяти каникул, обратная связь от них была положительной.

Тем не менее с согласия содержателя и попечительского совета школы и в дальнейшем школы могут назначать другой график каникул, отличный от утвержденного министром науки и образования. При этом следует учитывать, что в течение учебного года должно быть по меньшей мере четверо каникул общей длительностью не менее 12 недель, при этом летние каникулы должны длиться не менее восьми недель подряд. Министерство образования и науки однако рекомендует придерживаться общего графика каникул и делать исключения в обоснованных случаях.

Каникулы:

В 2021/2022 учебном году

25.10 – 31.10.2021

23.12.2021 – 09.01.2022

28.02 – 06.03.2022

25.04 – 01.05.2022

14.06 – 31.08.2022

В 2022/2023 учебном году

24.10 – 30.10.2022

22.12.2022 – 08.01.2023

27.02 – 05.03.2023

24.04 – 30.04.2023

14.06 – 31.08.2023

В 2023/2024 учебном году

23.10 – 29.10.2023

21.12.2023 – 07.01.2024

26.02 – 03.03.2024

22.04 – 28.04.2024

13.06 – 31.08.2024

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back