Утверждены даты каникул на три учебных года

Даты каникул на три года утверждают уже во второй раз. По-прежнему действует система, в соответствии с которой в учебном году - 5 каникул, что позволяет распределить учебную нагрузку более равномерно, по циклам длительностью в 7 недель. Родители и школы хорошо приняли систему пяти каникул, обратная связь от них была положительной.

Тем не менее с согласия содержателя и попечительского совета школы и в дальнейшем школы могут назначать другой график каникул, отличный от утвержденного министром науки и образования. При этом следует учитывать, что в течение учебного года должно быть по меньшей мере четверо каникул общей длительностью не менее 12 недель, при этом летние каникулы должны длиться не менее восьми недель подряд. Министерство образования и науки однако рекомендует придерживаться общего графика каникул и делать исключения в обоснованных случаях.