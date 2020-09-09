Утверждены даты каникул на три учебных года

Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила даты каникул на три учебных года. Это позволяет школам заранее планировать учебную деятельность, родителям - планировать отпуска, и организаторам общегосударственных мероприятий учитывать эти даты в своей работе.
Даты каникул на три года утверждают уже во второй раз. По-прежнему действует система, в соответствии с которой в учебном году - 5 каникул, что позволяет распределить учебную нагрузку более равномерно, по циклам длительностью в 7 недель. Родители и школы хорошо приняли систему пяти каникул, обратная связь от них была положительной.
Тем не менее с согласия содержателя и попечительского совета школы и в дальнейшем школы могут назначать другой график каникул, отличный от утвержденного министром науки и образования. При этом следует учитывать, что в течение учебного года должно быть по меньшей мере четверо каникул общей длительностью не менее 12 недель, при этом летние каникулы должны длиться не менее восьми недель подряд. Министерство образования и науки однако рекомендует придерживаться общего графика каникул и делать исключения в обоснованных случаях.
Каникулы:
В 2021/2022 учебном году
25.10 – 31.10.2021
23.12.2021 – 09.01.2022
28.02 – 06.03.2022
25.04 – 01.05.2022
14.06 – 31.08.2022
В 2022/2023 учебном году
24.10 – 30.10.2022
22.12.2022 – 08.01.2023
27.02 – 05.03.2023
24.04 – 30.04.2023
14.06 – 31.08.2023
В 2023/2024 учебном году
23.10 – 29.10.2023
21.12.2023 – 07.01.2024
26.02 – 03.03.2024
22.04 – 28.04.2024
13.06 – 31.08.2024
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