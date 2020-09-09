Ситуация усугубляется, Таллинн вводит "желтый сценарий"

Михаил Кылварт сообщил, что, несмотря на то, что государство не дает четких сигналов, а официальное положение отвечает так называемому "зеленому сценарию", столица вынуждена начать применять элементы "желтого сценария" (всего разработано три сценария: зеленый, желтый и красный).

Кылварт напомнил, что весной чрезвычайное положение было введено, когда уровень заражаемости составлял 4,2 случая на 100 000 человек, сейчас показатель, особенно в Таллинне, превысил отметку в 30. Мэр уточнил, что город не хочет доставлять неудобства горожанам, но необходимо принять меры, которые помогут не вводить полных ограничений. Тем не менее, в школах старшие классы частично перейдут на дистанционное обучение, учителей оденут в маски. Маски станут обязательными для работников разных городских учреждений. Командировки и обучения отменяются. Того же ждут от руководства торговых центров и увеселительных заведений.