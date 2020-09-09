Плохая шутка? Незнакомый мужчина на парковке приглашал маленького ребенка в свою машину

Шестилетняя девочка ехала на самокате по дороге для немоторизованного транспорта, в то время как ее мать и отец занимались спортом на тропе здоровья.

Вечером, между шестью и семью часами, девочка позвонила матери и сообщила, что рядом с ней остановилась машина, сидящий в которой молодой человек спрашивает, не хочет ли девочка подойти.

«Мы бегали в ближайшем лесу, а дочь ездила на самокате по пустой парковке и по велодорожке. Мой муж несколько раз пробегал мимо и следил за всем, чтобы все было хорошо, и он видел серую машину на стоянке - ту самую, в которой сидел человек, подозвавший мою дочь», - сказала мать ребенка.

"По словам дочери, она как раз подошла к нашей машине, чтобы попить воды, и собиралась снова ехать, когда рядом с ней остановилась серая машина. Мужчина на пассажирском сиденье спросил: «Подойдешь?» Затем он указал, что у них есть еще одно свободное место в машине. Ребенок ответил категорически отрицательно. Затем тот же человек вышел из машины и уехал на скутере, припаркованном рядом с нашей машиной", - рассказала женщина.

Девочка сначала немного испугалась, но, к счастью, вспомнила, что никуда ходить с незнакомцами нельзя и нужно немедленно позвонить родителям.

"Хотя с большой вероятностью это была шутка, это, честно говоря, юмор не лучшего качества для маленьких детей», - сказала мать, добавив, что это было крайне сомнительное поведение.