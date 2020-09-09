Плохая шутка? Незнакомый мужчина на парковке приглашал маленького ребенка в свою машину

В минувший четверг на парковке возле гимназии Курессааре рядом с маленькой девочкой остановилась незнакомая машина, и сидевший в ней мужчина пригласил ребенка войти в машину, сообщает Saarte Hääl.
Шестилетняя девочка ехала на самокате по дороге для немоторизованного транспорта, в то время как ее мать и отец занимались спортом на тропе здоровья.
Вечером, между шестью и семью часами, девочка позвонила матери и сообщила, что рядом с ней остановилась машина, сидящий в которой молодой человек спрашивает, не хочет ли девочка подойти.
«Мы бегали в ближайшем лесу, а дочь ездила на самокате по пустой парковке и по велодорожке. Мой муж несколько раз пробегал мимо и следил за всем, чтобы все было хорошо, и он видел серую машину на стоянке - ту самую, в которой сидел человек, подозвавший мою дочь», - сказала мать ребенка.
"По словам дочери, она как раз подошла к нашей машине, чтобы попить воды, и собиралась снова ехать, когда рядом с ней остановилась серая машина. Мужчина на пассажирском сиденье спросил: «Подойдешь?» Затем он указал, что у них есть еще одно свободное место в машине. Ребенок ответил категорически отрицательно. Затем тот же человек вышел из машины и уехал на скутере, припаркованном рядом с нашей машиной", - рассказала женщина.
Девочка сначала немного испугалась, но, к счастью, вспомнила, что никуда ходить с незнакомцами нельзя и нужно немедленно позвонить родителям.
"Хотя с большой вероятностью это была шутка, это, честно говоря, юмор не лучшего качества для маленьких детей», - сказала мать, добавив, что это было крайне сомнительное поведение.
Глава регионального полицейского участка Меэлис Юханди сказал, что ребенок повел себя правильно, сразу сообщив родителям о случившемся. О подобных случаях также следует сообщать в Центр тревоги, чтобы полиция могла быстро отреагировать. «Однако и родителям стоит время от времени говорить со своими детьми на эту тему и напоминать им, чтобы они никуда не ходили с незнакомцами. Если кто-то замечает такую ситуацию, он также должен сообщить об этом по телефону 112», - подчеркнул Юханди.