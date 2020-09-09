Бизнес по аренде электросамокатов принес больше убытков, чем доходов

​В июне 2019 года Citybee начал предлагать услугу аренды электросамоката в Таллинне наравне с Bolt.

Исполнительный директор Citybee Лукаю Юла после летнего сезона 2019 года заявил, что их удивило то, как позитивно воспринял новую услугу Таллинн. «Хотя мы начали предлагать электросамокаты позднее всех, а число жителей в Таллинне по сравнению с другими балтийскими городами меньше, у нас на сегодняшний день 35 000 зарегистрированных пользователей», - заявил Юла в октябре прошлого года.

В прошлом году оборот Citybee Eesti OÜ составил 455 000 евро, а чистый убыток — 490 000 евро. В конце года компания начала предлагать услугу аренда микроавтобусов. Сколько денег принесла эта услуга, в отчете не представлено.

Этой весной Citybee сообщила, что в этом году в Эстонию электросамокаты не привезет, поскольку коронавирус и сопутствующие ограничения мешают их бизнесу. Поэтому в компании решили продолжать предлагать услуги аренды легковых автомобилей и микроавтобусов. Также весной компания стала предлагать услуги доставки еды с курьером.

По последним данным в компании Citybee в Эстонии работает семь человек. Единственный член правления — Лукас Юла. У фирмы налоговая задолженность в размере 35 000 евро, но в последние месяцы фирма снизила ее.