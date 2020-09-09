Ср, 9.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Бизнес по аренде электросамокатов принес больше убытков, чем доходов

Citybee tõuksid.

ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a/Leta

Предлагающая услуги каршеринга фирма Citybee Eesti OÜ в прошлом году заработала почти полмиллиона евро, но убытки компании оказались больше, пишет Postimees.

​В июне 2019 года Citybee начал предлагать услугу аренды электросамоката в Таллинне наравне с Bolt.

Исполнительный директор Citybee Лукаю Юла после летнего сезона 2019 года заявил, что их удивило то, как позитивно воспринял новую услугу Таллинн. «Хотя мы начали предлагать электросамокаты позднее всех, а число жителей в Таллинне по сравнению с другими балтийскими городами меньше, у нас на сегодняшний день 35 000 зарегистрированных пользователей», - заявил Юла в октябре прошлого года.

В прошлом году оборот Citybee Eesti OÜ составил 455 000 евро, а чистый убыток — 490 000 евро. В конце года компания начала предлагать услугу аренда микроавтобусов. Сколько денег принесла эта услуга, в отчете не представлено.

Этой весной Citybee сообщила, что в этом году в Эстонию электросамокаты не привезет, поскольку коронавирус и сопутствующие ограничения мешают их бизнесу. Поэтому в компании решили продолжать предлагать услуги аренды легковых автомобилей и микроавтобусов. Также весной компания стала предлагать услуги доставки еды с курьером.

По последним данным в компании Citybee в Эстонии работает семь человек. Единственный член правления — Лукас Юла. У фирмы налоговая задолженность в размере 35 000 евро, но в последние месяцы фирма снизила ее.

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