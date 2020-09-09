В прошлом году Citybee получил больше убытков, чем доходов

​Весной 2019 года Citybee начал предлагать услугу аренды микроавтобусов, в июне - аренды электросамоката в Таллинне наравне с Bolt. В октябре стартовала услуга аренды легкового автомобиля.

Исполнительный директор Citybee Лукаю Юла после летнего сезона 2019 года заявил, что их удивило то, как позитивно воспринял новую услугу Таллинн. «Хотя мы начали предлагать электросамокаты позднее всех, а число жителей в Таллинне по сравнению с другими балтийскими городами меньше, у нас на сегодняшний день 35 000 зарегистрированных пользователей», - заявил Юла в октябре прошлого года.

В прошлом году оборот Citybee Eesti OÜ составил 455 000 евро, а чистый убыток — 490 000 евро. Сколько денег принесли услуги аренды микроавтобусов, автомобилей и самокатов - не указано в годовом отчете.

Руководитель Citybee Eesti Бритта-Лийса Айт заявила Postimees, что убытки принесли большие инвестиции при появлении на рынке - покупка микроавтобусов, автомобилей и электросамокатов.

Этой весной Citybee сообщила, что в этом году в Эстонию электросамокаты не привезет, поскольку коронавирус и сопутствующие ограничения мешают их бизнесу. Поэтому в компании решили продолжать предлагать услуги аренды легковых автомобилей и микроавтобусов. Также весной компания стала предлагать услуги доставки еды с курьером.

Айт подтвердила, что экономические показатели в этом году значительно лучше.

По последним данным в компании Citybee в Эстонии работает семь человек. Единственный член правления — Лукас Юла. У фирмы налоговая задолженность в размере 35 000 евро, но в последние месяцы фирма снизила ее.