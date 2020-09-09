Ср, 9.09.2020
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Петер Зашев

Опять COVID-19 ⟩ Зрителей четырех спецучастков Rally Estonia просят следить за своим здоровьем

Rally Estonia 2020.

ФОТО: Sander Ilvest

Поскольку у одного зрителя Rally Estonia обнаружили коронавирус, Департамент здоровья просит зрителей четырех спецучастков следить за своим самочувствием.

По сообщению Департамента здоровья, коронавирусом заразился один из зрителей Rally Estonia. Он следовал правилам, пользовался приложением Hoia, а когда почувствовал себя плохо, немедленно ушел.

Тем не менее, владельцев билетов RP6, которые присутствовали на спецучастках SS1 (волость Тарту), SS3 (Карсте), SS10 (Кяэрику) и SS14 (Ныуни), просяь следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов заболевания обратиться к семейному врачу.

Исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровьяМари-Янне Хярма сказала журналистам в среду, что инфицированный зритель вел себя очень ответственно — был в маске и находился в зонах, где все остальные также были в масках.

Она добавила, что Департамент здоровья по-прежнему оценивает вероятность начала крупной вспышки среди зрителей авторалли как низкую.

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