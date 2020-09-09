Опять COVID-19 ⟩ Зрителей четырех спецучастков Rally Estonia просят следить за своим здоровьем

По сообщению Департамента здоровья, коронавирусом заразился один из зрителей Rally Estonia. Он следовал правилам, пользовался приложением Hoia, а когда почувствовал себя плохо, немедленно ушел.

Тем не менее, владельцев билетов RP6, которые присутствовали на спецучастках SS1 (волость Тарту), SS3 (Карсте), SS10 (Кяэрику) и SS14 (Ныуни), просяь следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов заболевания обратиться к семейному врачу.

Исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровьяМари-Янне Хярма сказала журналистам в среду, что инфицированный зритель вел себя очень ответственно — был в маске и находился в зонах, где все остальные также были в масках.